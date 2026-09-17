> Cinema Pergamino renueva su cartelera con el estreno de “Resident Evil: Noche cero”

Pergamino

La cartelera del complejo local se renueva este viernes, mientras continúan varias de las películas que ya se encuentran en exhibición. Además, durante el fin de semana habrá un reestreno especial.

17 de septiembre de 2026 a las 09:00 a. m.

17 de septiembre de 2026 a las 09:00 a. m.

Este viernes, Cinema Pergamino renueva su cartelera con el estreno de “Resident Evil: Noche cero”, una nueva propuesta para los amantes del terror, la acción y el universo de la reconocida franquicia.

La película se incorpora a una programación que mantiene en pantalla distintas alternativas para públicos de todas las edades. Continúan en cartel “Tadeo Jones y la lámpara maravillosa”, una nueva aventura del popular personaje animado; “Yo, Narciso”, “Hechizo de amor: la magia continúa” y “El heladero”.

A estas propuestas se suma además un reestreno especial. “Minions y Monstruos” volverá a la pantalla grande únicamente durante el sábado 19 y el domingo 20, ofreciendo una nueva oportunidad para disfrutar en familia de los simpáticos personajes de la saga.

Por otra parte, el próximo martes 22 continuará el ciclo Cinema Club Pergamino, una propuesta que permite acercarse a películas de distintas procedencias, géneros y miradas. En esta oportunidad se proyectará “Moscas”.

“Resident Evil: Noche cero” Tras varios intentos de relanzamiento cinematográfico, la saga de videojuegos de zombis volverá a la gran pantalla grande este viernes en Cinema Pergamino. Será de la mano del director de la aclamada ‘Weapons’ (2025), Zach Cregger, quien considera que, a pesar de las siete cintas anteriores, nunca se hizo una que se sintiera como el juego original.

“Me encantan estos juegos. Y nunca he visto una película de ‘Resident Evil’ que se vea y se sienta como se sienten los videojuegos. Sé que es algo que puedo hacer porque los he jugado durante muchísimo tiempo”, dice Cregger.

Después de haber recaudado 270 millones de dólares con ‘Weapons’ e incluso haber logrado un Oscar a mejor actriz de reparto gracias a la actuación de Amy Madigan, Cregger decidió “tocar la puerta” de Sony Pictures y hacer la película que a él le gustaría como “aficionado del terror y los videojuegos”.

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En Resident Evil, Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico, tiene que llevar un órgano de última hora a Raccoon City. Sin embargo, en su camino descubrirá que algunas personas no actúan con normalidad, atacan y son violentas incluso después de estar muertas.

Dirección: Zach Cregger. Actores principales: Paul Walter Hauser, Austin Abrams. Género: Terror. Origen: Estados Unidos. Duración: 90 minutos. Apta para mayores de 16 años.

"Moscas" Retrato íntimo de una mujer que se ve obligada a alquilar un cuarto de su departamento a un padre de familia, y forma un vínculo improbable con su hijo de nueve años, que de manera inesperada entrelaza sus vidas para siempre.

Filmada totalmente en blanco y negro, la cinta es protagonizada por Teresita Sánchez (La Camarista, Tótem), Hugo Ramírez (Xquipi), Enrique Arreola (Temporada de patos, Párpados azules) y Bastian Escobar, en su debut actoral.

El director Fernando Eimbcke escribió "Moscas" con Vanesa Garnica y la produjo con Eréndira Núñez Larios y Michel Franco, a través de sus casas productoras Teorema y Kinotitlán. A su vez, fue coproducida por K&S Films y Nephilim Producciones, con fotografía de María Secco, diseño sonoro a cargo de Javier Umpierrez y una banda sonora compuesta por Camilo Lara.