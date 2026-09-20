El pavimento llegó al Procrear, una obra clave para consolidar la zona sur

Pergamino

Los trabajos contemplan, en esta primera etapa, un total de 26 cuadras y representan un nuevo paso en la transformación de un sector que dejó de ser un desarrollo habitacional aislado para convertirse en una zona con importante cantidad de familias y circulación permanente.

El crecimiento habitacional que experimentó la zona sur de Pergamino durante estos últimos años comienza a estar acompañado por obras de infraestructura destinadas a consolidar los barrios que se fueron incorporando al mapa urbano de la ciudad. En ese proceso, el barrio Procrear inició una intervención largamente esperada por sus vecinos: la pavimentación de sus calles.

Los trabajos contemplan, en esta primera etapa, un total de 26 cuadras y representan un nuevo paso en la transformación de un sector que dejó de ser un desarrollo habitacional aislado para convertirse en una zona con importante cantidad de familias, circulación permanente y una demanda creciente de servicios e infraestructura. La planificación municipal contempla además una segunda etapa en 2027, con la intención de continuar extendiendo la red vial pavimentada.

El inicio de la obra fue recorrido por el intendente Javier Martínez, quien volvió a poner el acento en el compromiso asumido con los vecinos durante los encuentros que se habían desarrollado meses atrás. La pavimentación había sido uno de los pedidos planteados en esas reuniones y ahora comienza a materializarse con el despliegue de los equipos y operarios en las calles del barrio.

“Hace un tiempo nos reunimos con los vecinos del Procrear y asumimos el compromiso de avanzar con la pavimentación. Hoy estamos viendo cómo ese compromiso empieza a hacerse realidad. Es una alegría poder cumplir con lo que habíamos conversado y seguir acompañando el crecimiento de este barrio”, señaló Martínez durante la recorrida.

Obras constantes La importancia de la obra está directamente relacionada con la evolución que tuvo el Procrear desde su conformación. El desarrollo de viviendas generó un nuevo núcleo residencial en el sector sur de Pergamino y, con el paso del tiempo, el aumento de la cantidad de habitantes fue planteando nuevas necesidades. El pavimento aparece ahora como una de las obras necesarias para completar ese proceso de consolidación y mejorar las condiciones de circulación dentro del barrio.

La llegada del asfalto tendrá incidencia especialmente en la transitabilidad durante los días de lluvia, cuando las calles sin pavimentar suelen generar mayores dificultades para los vehículos y peatones. También permitirá mejorar los accesos a las viviendas y ordenar la circulación interna de un sector que mantiene un crecimiento sostenido.

Pero la pavimentación no constituye una intervención aislada. Durante los últimos años, el Municipio fue incorporando distintas obras y servicios en este punto de la ciudad, acompañando el desarrollo habitacional con más infraestructura destinada a mejorar las condiciones de vida de los vecinos.

Entre las intervenciones realizadas se encuentra la construcción y puesta en valor de la plaza del barrio, la incorporación de juegos para los más chicos y la instalación de iluminación LED. También se avanzó con la colocación de contenedores para residuos y con la construcción de un Centro de Atención Primaria de la Salud, infraestructura que permitió ampliar la presencia de servicios públicos en una zona que anteriormente contaba con una menor oferta cercana.

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A esas acciones se sumaron trabajos vinculados con el mantenimiento de calles, mejoras en distintos sectores y obras de cordón cuneta, conformando progresivamente una estructura urbana más completa para el barrio.

Pensando a futuro En este escenario, las 26 cuadras de pavimento previstas en la primera etapa adquieren un significado que va más allá de la obra vial propiamente dicha. Se trata de una infraestructura que acompaña una transformación demográfica y urbana que ya se produjo y que obliga a seguir adecuando los servicios a las necesidades de quienes eligieron este sector de Pergamino para vivir. La planificación de una segunda etapa para 2027 apunta precisamente a darle continuidad a ese proceso. El objetivo es que la pavimentación no quede circunscripta a una intervención puntual, sino que forme parte de un programa de infraestructura que permita avanzar gradualmente sobre las calles que todavía necesitan mejoras.

La recorrida por el inicio de la pavimentación también permitió observar otra obra recientemente concretada en el sector sur. Se trata de la renovación de la iluminación sobre Barrancas del Paraná, una arteria utilizada diariamente por los vecinos del Procrear y de otros barrios próximos.

La colocación de luminarias LED forma parte del proceso de modernización del alumbrado público que se viene desarrollando en diferentes sectores de Pergamino. El recambio tecnológico apunta a mejorar las condiciones de iluminación de las calles y, al mismo tiempo, optimizar el consumo energético.

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Calles y servicios “Barrancas del Paraná es una calle muy utilizada por los vecinos de toda esta zona y era importante también mejorar su iluminación. Son obras que quizás parecen pequeñas si se las mira de manera aislada, pero que tienen mucho impacto en la vida cotidiana”, sostuvo Martínez.

La combinación de pavimentación, alumbrado, espacios públicos, servicios sanitarios y otras mejoras permite observar el proceso desde una perspectiva más amplia. El desafío para la zona sur de Pergamino ya no pasa solamente por incorporar viviendas, sino por dotar a esos nuevos sectores residenciales de la infraestructura necesaria para que puedan integrarse plenamente al funcionamiento de la ciudad.