> La Defensoría del Pueblo ofrece acompañamiento para renegociar deudas y buscar cuotas posibles

Pergamino

La delegación local, ubicada en Moreno 115, recibe consultas de vecinos que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento. La Defensoría del Pueblo bonaerense analiza cada caso y negocia con bancos y financieras alternativas como refinanciaciones, reducción de intereses y planes de pago.

20 de septiembre de 2026 a las 07:10 a. m.

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En un escenario económico en el que muchas familias recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos, las deudas pueden acumularse hasta convertirse en una situación difícil de sostener. Préstamos personales, tarjetas de crédito y otros compromisos financieros terminan, en algunos casos, conformando una cadena de obligaciones que supera la capacidad de pago de los hogares.

Ante esta realidad, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un mecanismo de asesoramiento y acompañamiento para consumidores que necesitan renegociar sus deudas. La propuesta también tiene alcance en Pergamino, donde los vecinos pueden acercarse a la delegación del organismo, ubicada en Moreno 115, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00.

La iniciativa apunta especialmente a personas que mantienen una voluntad concreta de pago, pero que necesitan encontrar condiciones que hagan posible afrontar sus compromisos sin poner en riesgo los gastos esenciales de la vida cotidiana.

Dolores Ayerdi, coordinadora del área de Consumidores y Usuarios de la Defensoría del Pueblo bonaerense, explicó que el programa surgió para atender una problemática que alcanza incluso a familias con ingresos estables.

“Es una iniciativa que pensamos para todas aquellas familias, aquellas personas que, incluso teniendo un trabajo, teniendo ingresos, se les está dificultando muchísimo afrontar el cúmulo de deudas que tienen sin que su vida cotidiana se vea comprometida”, señaló.

Los interesados en obtener asesoramiento pueden acercarse a la delegación local de la Defensoría del Pueblo en calle Moreno 115. — GOOGLE MAPS Una negociación para encontrar una cuota posible La intervención de la Defensoría parte de un análisis integral de la situación financiera de cada persona. La intención no es eliminar las obligaciones asumidas, sino acompañar al consumidor para determinar qué monto puede afrontar y, a partir de allí, negociar con las entidades acreedoras.

“Apuntamos a familias que tengan voluntad de pago. No es que la Defensoría dice que se dejen de asumir los compromisos o se deje de pagar, sino que lo que estamos haciendo es acompañar a las personas, asesorarlas respecto de cuál es la deuda que tienen y tratar de negociar con las entidades de qué manera se hace pagable esa deuda”, explicó Ayerdi.

En ese proceso pueden plantearse distintas alternativas, entre ellas una refinanciación en mayor cantidad de cuotas, una reducción de intereses y otras condiciones que permitan adaptar el compromiso a la realidad económica del deudor.

Uno de los puntos que la Defensoría considera centrales es conocer cuánto puede pagar efectivamente cada persona por mes.

“Una de las preguntas que le hacemos en el formulario es cuánto es lo que podés pagar por mes de cuota”, detalló la coordinadora.

La información permite establecer una referencia concreta para iniciar las negociaciones con los acreedores y evitar que la solución de una deuda termine agravando la situación general de la familia.

Deudas con varias entidades La problemática adquiere una dimensión mayor cuando el consumidor no mantiene una única deuda, sino compromisos simultáneos con diferentes bancos, financieras o emisores de tarjetas.

Según explicó Ayerdi, las primeras consultas recibidas por la Defensoría muestran justamente esa complejidad: hay personas que acumulan obligaciones con cinco, seis o incluso siete entidades diferentes.

“Muchas familias están endeudadas con cinco, seis, siete entidades. Entonces, eso lo vuelve mucho más complejo”, indicó.

La funcionaria agregó que, en los casos analizados hasta el momento, también aparece una diferencia significativa entre lo que las personas deben afrontar mensualmente y el dinero que realmente pueden destinar al pago.

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“Más o menos, la cuota que se puede pagar es un tercio de lo que se debe pagar. Pueden pagar 200, pero tienen que pagar 600, y ahí la brecha es muy grande”, describió.

La situación se vincula con un cambio en el destino que muchas familias le dan al crédito. Supermercado, almacén, servicios y otros consumos cotidianos aparecen entre las necesidades que llevan a muchas personas a recurrir al crédito para completar sus ingresos mensuales.

Cómo iniciar el trámite Para comenzar la gestión, la Defensoría solicita completar un formulario, disponible en su página web, que permite conocer la situación económica y el conjunto de obligaciones financieras de cada persona.

Además, se requiere documentación básica que permita acreditar esa situación. Entre los elementos solicitados figuran una copia del DNI, el recibo de sueldo en caso de trabajadores en relación de dependencia y, si existen deudas vinculadas con tarjetas de crédito, los últimos tres resúmenes.

Ayerdi destacó que la información aportada por los consumidores se encuentra protegida.

“Son datos que están protegidos por el sistema de protección de datos. Es una información que la Defensoría se reserva”, afirmó.

Una vez reunida la documentación, el equipo analiza las deudas y se comunica con la persona para determinar qué alternativas pueden gestionarse con los acreedores.

El formulario puede completarse de manera online y también existe la posibilidad de realizar consultas telefónicas al 0800-222-5262.

La funcionaria aclaró además que completar el formulario constituye solamente el primer paso: la documentación solicitada debe enviarse posteriormente para que la Defensoría pueda avanzar con el análisis. Para ello se establece un plazo de 15 días.

En Pergamino, los vecinos pueden acercarse a la delegación ubicada en Moreno 115, donde el abogado Matías Pretini y su equipo reciben las consultas de 8:00 a 14:00.

Buscando respaldo legal El mecanismo de acompañamiento que ya implementa la Defensoría se vincula además con un proyecto de ley presentado recientemente en la Cámara de Diputados bonaerense.

La propuesta busca crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores y establecer una instancia específica para asistir a las personas que atraviesan dificultades financieras.

La principal diferencia respecto de la herramienta que funciona actualmente estaría dada por el carácter obligatorio de la instancia de negociación previa.