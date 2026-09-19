La Merced: una fiesta de fe que invita a liberar las ataduras de hoy

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Pergamino

La novena en honor a Nuestra Señora de la Merced comenzó esta semana y prepara a Pergamino para la celebración patronal del jueves 24. El párroco Carlos Miri recordó el origen de esta advocación y su sentido actual: pedir por la liberación de quienes viven diferentes formas de cautiverio.

Pergamino transita los días de preparación para una de las celebraciones más arraigadas de su calendario religioso. La novena en honor a Nuestra Señora de la Merced, Patrona de la ciudad, reúne a las comunidades parroquiales en torno a la oración y conduce hacia el jueves 24 de septiembre, jornada central de las Fiestas Patronales.

Pero detrás de la agenda de misas, procesiones y actividades comunitarias existe un significado que atraviesa la historia de esta advocación mariana y que, siglos después, conserva plena vigencia. La Merced nació ligada a la liberación de los cautivos y, para el padre Carlos Miri, párroco del templo mayor de Pergamino, esa misión puede trasladarse a las realidades que atraviesan hoy muchas personas.

“La Merced fue una inspiración de Pedro Nolasco. Según cuenta la historia, la noche del 1.º al 2 de agosto, Pedro Nolasco tuvo una visión que la Virgen le pedía que funde una orden para sacar a los cristianos que estaban en manos de los moros en España”, explicó.

Una advocación nacida para liberar Según relató Miri, Pedro Nolasco fundó la Orden de la Merced junto a un grupo de compañeros y sus integrantes comenzaron a entregar sus propios bienes para rescatar a quienes permanecían cautivos. Cuando ya no quedaron bienes para vender, algunos llegaron a ofrecerse ellos mismos para ocupar el lugar de los prisioneros.

“Ahí surge la Orden de la Merced. Empezaron a pedir limosnas para pagar el rescate de los cristianos”, señaló el sacerdote.

Con el paso del tiempo, la advocación llegó a América. Los mercedarios formaron parte de las órdenes religiosas que acompañaron la llegada de los españoles al continente y su presencia se extendió por distintos territorios.

En el caso de Pergamino, Miri explicó que los mercedarios se instalaron siguiendo el antiguo Camino Real a Córdoba, al igual que ocurrió en Colón. Por eso, la advocación de la Virgen de la Merced quedó profundamente vinculada a la historia religiosa de esta región.

La tradición también explica el sentido de su patronazgo. La Virgen de la Merced es considerada patrona de la redención de los cautivos, una expresión que para la Iglesia no quedó limitada a los cautiverios de otros tiempos.

“Hoy por hoy muchos de nosotros estamos cautivos”, sostuvo Miri. Y enumeró algunas de las situaciones que, desde su mirada pastoral, pueden convertirse en formas de esclavitud: “Por la droga, por la prostitución, por el alcohol, por un montón de cosas”.

Desde esa perspectiva, pedir la intercesión de la Virgen adquiere un significado concreto: “Se le pide a la Virgen de la Merced para que ella libere las ataduras de aquellos que están cautivos por un montón de cosas”.

“Merced significa gracia, don, regalo” La palabra “Merced” también guarda para Miri una clave espiritual. En el marco de la novena, invitó a los fieles a detenerse frente a la imagen de la Virgen y abrir el corazón.

“Merced significa gracia, don, regalo. Entonces, pedile que Dios te regale por medio de la Madre la merced que necesitás para que en esta novena puedas lograrlo”, expresó.

El mensaje que el párroco propone para estos días no se limita a una práctica religiosa individual. También pone el acento en la necesidad de reconstruir los vínculos y recuperar la paz en una sociedad atravesada por divisiones.

“Lo importante en este momento es lograr la paz, no solamente en el país, la paz de las divisiones que hay, sino vivir y lograr la paz en el corazón”, manifestó. Y agregó: “Tenemos que preguntarnos: ¿estamos en paz con nosotros mismos, con los demás, o necesitamos lograr más paz?”.

Para Miri, en un tiempo marcado por la tecnología y por una tendencia creciente hacia el individualismo, la vida comunitaria sigue siendo necesaria. “El hombre necesita paz y necesita relacionarse con los demás. Cuando el hombre se entierra en sí mismo, no logra tener una paz interior necesaria para dar una respuesta libre y generosa a lo que en ese momento de la historia se está pidiendo”, reflexionó.

La novena y el camino hacia el 24 La preparación comenzó esta semana y continuará hasta el miércoles, con el rezo del Rosario y la celebración de la Misa a partir de las 19:00, además de propuestas particulares para cada jornada.

El miércoles tendrá lugar la tradicional pintada de los jardines de infantes, mientras que desde las 16:00 la Sagrada Imagen recorrerá las calles de la ciudad. Después de la misa se realizará la vestición de la Virgen y, a las 23:30, una cantata acompañará la llegada del día de la Patrona.

El jueves 24 será la jornada central. Habrá misas a las 8:00, 11:00 y 19:30. A las 16:00 partirá la procesión desde la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en avenida Rocha 1221, con la Sagrada Imagen de la Virgen. El recorrido culminará con la celebración de la Misa principal de las Fiestas Patronales.

La propuesta continuará el sábado 26 con una misión en barrio Otero, una iniciativa que también busca llevar la presencia de la Iglesia a sectores periféricos de la ciudad.

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Miri explicó que en esa jornada participarán integrantes de La Merced, Sagrado Corazón, La Asunción y Santa Teresita. Los chicos de catequesis también tendrán un papel especial, con una misión que partirá desde la zona de Peatonal y avenida de Mayo y concluirá con una batucada hasta la parroquia.

Una Iglesia que sale al encuentro La misión en barrio Otero también se vincula con la preparación de las fiestas de Santa Teresita, que se celebrarán el 1.º de octubre, y con la necesidad de acompañar a las comunidades que se encuentran más alejadas del centro.

“Es importante que, como comunidad, no solamente de La Merced, sino de Pergamino, nos movilicemos un poco para acompañar estos barrios periféricos que necesitan de la evangelización”, sostuvo Miri.

Así, la Fiesta Patronal no queda encerrada en una única jornada ni en el templo. La novena propone un camino que comienza con la oración, continúa con el encuentro comunitario y se proyecta hacia la misión.

En ese recorrido, la historia de la Virgen de la Merced vuelve a encontrar un sentido actual. Aquella advocación nacida para acompañar la liberación de los cautivos se convierte hoy, para la comunidad de Pergamino, en una invitación a mirar las distintas formas de cautiverio que existen, pedir por quienes las atraviesan y recuperar la capacidad de acompañar al otro.