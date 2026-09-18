Ranger Test Drive Day: este sábado Ford Autobiz invita a probar la pickup que combina potencia, tecnología y confort

> Ranger Test Drive Day: este sábado Ford Autobiz invita a probar la pickup que combina potencia, tecnología y confort

Pergamino

La jornada se realizará de 11:00 a 17:00 en todas las sucursales de Ford Autobiz, incluida Pergamino. Los visitantes podrán conocer y conducir distintas versiones de la Ranger, además de recibir asesoramiento sobre las alternativas de financiación y las propuestas de la marca.

Este sábado, la Ford Ranger será la gran protagonista en todas las sucursales de Ford Autobiz con una jornada especialmente pensada para quienes quieren conocerla de cerca y, sobre todo, experimentar en primera persona sus prestaciones. Se trata del Ranger Test Drive Day, una propuesta que permitirá a los visitantes acercarse a distintas versiones de la pickup, conocer sus características y realizar una prueba de manejo.

En Pergamino, la actividad tendrá lugar en la concesionaria ubicada en avenida Presidente Arturo Illia 1868, de 11:00 a 17:00. La jornada también se desarrollará en la sucursal de Junín y forma parte de una acción que busca acercar el producto al público de una manera diferente: no solamente observándolo en el salón, sino poniéndolo en marcha y comprobando sus características al volante.

Mariano Tabchiche, gerente comercial de Ford Autobiz para las sucursales Pergamino y Junín, y Cristian Abraham, asesor comercial, explicaron que durante el evento los interesados podrán probar diferentes versiones de Ranger, de acuerdo con las unidades disponibles en cada sucursal.

“Van a poder probar varias versiones de Ranger para hacer el test drive”, señaló.

Una experiencia para conocer la Ranger en movimiento La propuesta no se limita a una simple exposición. Durante el Test Drive Day, los asesores de Autobiz acompañarán a los visitantes para que puedan conocer las diferentes funciones y tecnologías incorporadas en la pickup.

La idea es que quienes se acerquen puedan sentarse al volante, acomodarse, conocer el equipamiento y realizar una prueba de manejo que les permita tener una experiencia concreta con el vehículo.

“Van a tener opciones para probar las unidades, sentarse, acomodarse, andar y disfrutar de una camioneta”, destacó Tabchiche.

La Ranger se ofrece actualmente en distintas versiones y motorizaciones, comenzando por la XL como entrada de gama y continuando con las XLS y XLT, hasta llegar a alternativas de mayor equipamiento y a la Ranger Raptor, una de las versiones que despierta especial interés dentro de la gama.

Una pickup que amplió sus usos Si bien la Ranger mantiene una fuerte identificación con el trabajo rural y las actividades que requieren robustez y capacidad, desde Autobiz remarcan que el perfil de quienes eligen una pickup se fue ampliando.

Actualmente, el uso de estos vehículos es cada vez más mixto. A las características necesarias para transitar caminos rurales y afrontar tareas vinculadas con el campo se suman prestaciones de confort y tecnología que permiten utilizarlos cotidianamente en ámbitos urbanos y para viajes.

“Hoy cada vez más la pickup tiene un uso mixto”, explicó Tabchiche.

La Ranger cuenta con diferentes configuraciones, incluyendo alternativas 4x2 y 4x4, cajas manuales y automáticas y distintas motorizaciones, de manera de atender necesidades diversas.

La propuesta combina así una estructura robusta, asociada históricamente a las pickups de trabajo, con un nivel de equipamiento orientado también al confort de quienes utilizan el vehículo para circular por la ciudad o realizar viajes por ruta.

Tecnología y conectividad Otro de los aspectos que adquirió protagonismo en las nuevas generaciones de vehículos es la tecnología. En el caso de la Ranger, el equipamiento busca acompañar tanto las necesidades laborales como el uso cotidiano.

Desde Autobiz destacan especialmente las posibilidades de conectividad y las funciones que permiten mantener una interacción entre el vehículo y el teléfono del usuario.

La evolución de las pickups hizo que estos vehículos dejaran de estar asociados exclusivamente al trabajo y comenzaran a competir también en materia de confort y equipamiento con otros segmentos del mercado.

En ese contexto, la Ranger busca mantener su perfil de vehículo fuerte y robusto, pero incorporando prestaciones que hacen que la experiencia de manejo resulte confortable tanto en el campo como en la ciudad.

Alternativas para acceder a una Ranger La jornada del sábado también será una oportunidad para quienes estén evaluando la compra de una pickup y quieran conocer las distintas alternativas disponibles.

Seguí leyendo Cultura Una ciudad, muchos escenarios y un fin de semana para disfrutar

Según explicaron desde Autobiz, actualmente existe un convenio con Banco ICBC que permite acceder a financiación de hasta 40 millones de pesos a tasa 0 por ciento, de acuerdo con las condiciones de la propuesta vigente.

A su vez, quienes todavía no estén decididos a adquirir el vehículo de manera inmediata cuentan con la posibilidad de consultar por planes de ahorro. También existen canales de venta especiales para empresas, con alternativas gestionadas directamente a través de fábrica.

“Va todo sobre lo que el cliente necesite. Lo vamos tratando de amoldar o de buscarle la vuelta hacia lo que el cliente está pidiendo o está necesitando”, explicó Abraham.

Por eso, además de la experiencia de manejo, el Test Drive Day permitirá conversar con los asesores comerciales y conocer las diferentes opciones para acceder a una unidad.

Cristian Abraham, asesor comercial de Ford Autobiz, destacó en ese sentido la importancia de que los interesados se acerquen a la concesionaria y puedan conocer personalmente las unidades disponibles.

La Territory, otra protagonista de la gama Ford

Más allá de la Ranger, durante la jornada también estará disponible la posibilidad de conocer otras alternativas de la marca. Entre ellas se encuentra la Ford Territory, una SUV orientada especialmente al público que busca un vehículo familiar.

La Territory se ofrece en cuatro versiones: SEL, Trend Híbrida, Titanium y Platinum, esta última como incorporación más reciente a la gama. Entre sus características se encuentran el equipamiento de seguridad, con siete airbags, y diferentes prestaciones de confort y tecnología.

Desde Autobiz también señalaron que existen alternativas de financiación para este modelo y mencionaron una propuesta con cuotas mensuales desde aproximadamente 380.000 pesos, de acuerdo con las condiciones vigentes.

Seguí leyendo Cultura 256 Dance Studio brilló en una selectiva y obtuvo el pase a una final internacional

La invitación es, nuevamente, a acercarse a la concesionaria, conocer el vehículo y evaluar las diferentes opciones disponibles.

Una jornada que también tendrá un costado solidario El Ranger Test Drive Day se desarrollará además en el marco de una acción solidaria impulsada por Ford Autobiz durante septiembre.

La empresa invita a quienes concurran a cualquiera de sus sucursales a llevar alimentos no perecederos, que serán destinados a comedores y personas que necesitan asistencia.

De esta manera, la jornada del sábado combinará la posibilidad de conocer y probar los productos de la marca con una iniciativa destinada a colaborar con instituciones y sectores de la comunidad.

En la concesionaria se encuentra la caja donde se depositan las donaciones de alimentos. — FORD AUTOBIZ PERGAMINO La cita es este sábado El Ranger Test Drive Day tendrá lugar este sábado de 11:00 a 17:00 en la concesionaria Ford Autobiz de Pergamino, ubicada en avenida Presidente Arturo Illia 1868, y también en las demás sucursales de la firma.

Será una oportunidad para quienes ya conocen la Ranger y quieren experimentar sus distintas versiones, pero también para aquellos que todavía no tuvieron la posibilidad de conducir una pickup de estas características.

La invitación de Autobiz es a acercarse, conocer la gama, conversar con los asesores y aprovechar una jornada especialmente preparada para experimentar la Ranger en movimiento.