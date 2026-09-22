Comenzaron los trabajos de bacheo en la ruta Nº 8 entre Pergamino y Colón

Pergamino

La intervención adquiere especial importancia para Pergamino y las localidades de la zona, teniendo en cuenta el intenso movimiento que registra esta carretera.

Luego de los reclamos que se habían generado por el deterioro de distintos sectores de la ruta nacional Nº 8, en los últimos días comenzaron a ejecutarse trabajos de bacheo sobre los tramos más comprometidos de la carretera, particularmente en el corredor que vincula a Pergamino con la ciudad de Colón. Las tareas apuntan a recuperar sectores de la cinta asfáltica que presentaban un marcado deterioro y que representaban una preocupación para los numerosos automovilistas y transportistas que utilizan diariamente esta vía de comunicación.

La intervención adquiere especial importancia para Pergamino y las localidades de la zona, teniendo en cuenta el intenso movimiento que registra la Ruta 8 y el elevado porcentaje de tránsito pesado que circula por este corredor. Camiones de distinto porte utilizan esta traza como una de las principales conexiones regionales, por lo que el desgaste de la carpeta asfáltica se produce con mayor rapidez y demanda intervenciones que permitan recuperar no solamente la superficie sino también las capas inferiores de la calzada.

Un bacheo integral De acuerdo con lo observado en los sectores donde ya comenzaron las tareas, no se trata simplemente de cubrir los pozos con una nueva capa de asfalto. En los puntos que presentan mayores daños se está realizando un trabajo más profundo, que contempla el retiro del material deteriorado, la preparación y mejora de la base y posteriormente la colocación de nuevo material asfáltico.

Este procedimiento permite intervenir sobre el origen del deterioro y no solamente sobre su manifestación en la superficie. La diferencia resulta significativa en una ruta sometida diariamente a un tránsito intenso, especialmente de vehículos de carga, debido a que un bache reparado de manera superficial puede volver a deteriorarse en poco tiempo si las capas inferiores continúan presentando problemas.

Los trabajos comenzaron después de que durante las últimas semanas se multiplicaran las advertencias de usuarios frecuentes de la Ruta 8 acerca de las condiciones que presentaban determinados sectores. Los pozos, deformaciones y roturas de la carpeta asfáltica obligaban a los conductores a extremar las precauciones, reducir la velocidad y realizar maniobras para evitar los sectores más dañados, una situación que adquiere mayor riesgo cuando se produce en horarios de tránsito intenso.

Obras necesarias para la seguridad vial Para los pergaminenses que utilizan habitualmente esta ruta, tanto para trasladarse hacia Colón como para acceder a otras localidades de la región, la realización de estas tareas representa una primera respuesta frente a un problema que venía siendo señalado. También constituye una intervención necesaria para quienes utilizan la traza con fines laborales, comerciales o vinculados al transporte de la producción agropecuaria.

La Ruta 8 cumple un papel estratégico para Pergamino y el norte bonaerense, ya que forma parte de uno de los principales corredores viales de la región. Su estado no solamente tiene incidencia sobre la seguridad y las condiciones de circulación, sino también sobre la actividad económica, debido al permanente movimiento de mercaderías, productos agropecuarios y vehículos de transporte que atraviesan el Partido de Pergamino.

En este contexto, el bacheo de los sectores más deteriorados aparece como una medida necesaria para recuperar condiciones mínimas de transitabilidad mientras se mantienen las demandas relacionadas con el mantenimiento integral de la traza. La magnitud del tránsito que soporta la Ruta 8 hace que las tareas de conservación deban sostenerse en el tiempo y que resulte fundamental realizar controles periódicos para detectar nuevos puntos de deterioro antes de que los daños se profundicen.

El desafío, en consecuencia, no pasa solamente por reparar los pozos que actualmente afectan la calzada, sino por garantizar un esquema de mantenimiento que permita conservar en condiciones una ruta que resulta fundamental para Pergamino y toda la región. La intervención iniciada en los últimos días permite recuperar los sectores más comprometidos, aunque el estado general de la carretera seguirá siendo un aspecto que deberá ser monitoreado de manera permanente debido al volumen de tránsito que registra.

Seguí leyendo Pergamino Pergamino profundiza el cuidado del arbolado público con nuevas plantaciones en la ciudad y los pueblos

Mientras avanzan las tareas, se recomienda a quienes circulan por los sectores intervenidos hacerlo con máxima precaución, respetando las indicaciones y reduciendo la velocidad. La presencia de operarios, maquinaria y sectores de calzada en reparación puede generar modificaciones temporales en la circulación.