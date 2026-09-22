Facundo Carnevale y Federico Traba, los socios que pasaron de un café a abrir Mr. Dog en nueve días

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Gastronomía

Ninguno de los dos venía del rubro. Armaron Mr. Dog en nueve días y hoy su diferencial es un pan de papa, el único en Pergamino.

Ninguno de los dos viene del rubro gastronómico. Federico Traba es arquitecto y construye casas; Facundo Carnevale se define como polirrubro. Mr. Dog, la panchería que abrió sobre la avenida, nació en una charla de café: "Dijimos 'vamos por una panchería' y así fue". Al día siguiente ya estaban buscando local.

Nueve días para abrir Descartaron una primera opción por la ubicación y en una semana encontraron el actual, en Avenida de Mayo 191, a la vuelta de La Juana Pastelería. El armado fue vertiginoso: "En nueve días armamos el local". La ciudad, señalaron, se había quedado sin pancherías propiamente dichas: "Lo que hay son quioscos con pancho, pero pancherías no quedaron".

El pan de papa Consultados por el diferencial, no dudaron: "Lo que hoy nos diferencia de las demás pancherías es el pan. Un pan de papa, hasta ahora el único que hay acá. Es como una esponja, una nube". Hoy ofrecen diez toppings y están ampliando la topinera para llegar a 25. Los que más salen son el cheddar y el picante —tabasco, salsa picante, ají quitucho y mayonesa con ají—, además del queso con verdeo y la mayonesa con jamón. Algunos los preparan ellos mismos: la boloñesa es receta de la esposa de Carnevale; la cebolla caramelizada, de él.

Hay opción vegetariana, aunque por ahora solo con salchicha corta: "Falta la panchera para la larga, para no mezclar". El próximo objetivo es un pan apto para intolerantes al gluten, pero reconocen la dificultad: "Hay que tenerlo freezado, porque si no no dura, y lleva cada vez más tiempo". También probaron el pancho de chipá, sin éxito: el queso infla el pan y obligaba a marcarlo a mano para que entrara la salchicha.

Colegios al mediodía, boliche de madrugada El público se divide en dos franjas. Al mediodía llegan chicos de colegios —Industrial, Huerto, Gianelli— atraídos por un menú económico. Los viernes, sábados y miércoles, el movimiento es de after y boliche: abren de 11 a 12.30 de la noche de lunes a jueves, los viernes hasta las 3 de la mañana y los sábados hasta las 6 u 8, según la gente.

Para fidelizar reparten tarjetas que sellan con cada compra —el décimo pancho es de regalo—, sumaron raspaditas con premio y prevén una ruleta. También instalaron un espejo que simula un posteo de Instagram: "Cada uno que sube es propaganda gratis".

Una vez cada 15 días o una vez por mes lanzan panchos especiales los jueves. Ya hicieron uno con cuatro quesos, pepperoni y fugazzeta, y otro con carne desmechada y queso gratinado.

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El carrito La otra pata del negocio es un carrito que llevan a cumpleaños de 15, graduaciones y firmadas, con una lógica propia: "Lo llevamos a la tarde y, un rato antes de que termine el 15, los chicos preparan todo, y como fin de fiesta cada uno se agarra un pancho". Para esos eventos usan pan más chico; para cumpleaños de adultos, el súper pancho con todos los toppings.

A qué sabe Pergamino Sobre la gastronomía local, describieron un ciclo: "En un momento se hizo una línea muy recta de solo hamburgueserías. Se transformó todo en comida rápida y fueron cerrando restaurantes y parrillas". Aclararon que las hamburgueserías de la ciudad son buenas, pero marcaron una vacante: "Hace falta un lugar donde se pueda comer comida buena, no extremadamente gourmet. Una buena milanesa con papas fritas, un pedazo de carne o una buena pasta".

El plato que los define Ante la pregunta basal del ciclo, la respuesta fue inmediata: asado. Y una confesión que abrió debate en el estudio: su alfajor favorito es el Capitán del Espacio de membrillo, "que no se consigue por ningún lado".

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Facundo Carnevale y Federico Traba, de Mr. Dog, fueron los invitados Punto Urteaga, el ciclo de Juana Urteaga en LA OPINION PLAY.



