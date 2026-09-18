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Las 3 frutas que conviene comer en septiembre: tienen fibra, vitaminas y ayudan a dar saciedad

Con la llegada de la primavera, estas opciones ganan protagonismo y pueden incorporarse fácilmente al desayuno, la merienda o como colación.

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18 de septiembre de 2026 a las 09:06 a. m.
Las 3 frutas que conviene comer en septiembre: tienen fibra, vitaminas y ayudan a dar saciedad
Las frutillas, los arándanos y las naranjas son 3 de las mejores frutas para consumir durante septiembre.Foto: DESPOSIT.

A medida que las temperaturas comienzan a subir con la llegada de septiembre y la primavera, muchas frutas se vuelven protagonistas. Entre ellas, destacan 3 que son valoradas por su aporte de fibra, vitaminas y saciedad.

Se trata de las frutillas, las naranjas y los arándanos. Estas alternativas ganan protagonismo durante esta época del año, por lo que en septiembre pueden conseguirse ejemplares de estación que aportan distintos beneficios a la alimentación.

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Las 3 frutas que conviene comer en septiembre

Según el calendario de estacionalidad compartido por la Secretaría de Agricultura, en la primavera aparecen con más frecuencia frutas como la frutilla y el arándano, mientras que la naranja está disponible prácticamente todo el año.

1. Frutilla

Durante septiembre, las frutillas empiezan a aparecer con mayor frecuencia. En la Argentina, la producción de Santa Fe ingresa con fuerza al mercado nacional desde mediados del mes, mientras que otras regiones también abastecen al mercado a lo largo de la primavera.

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Esta fruta destaca por su aporte de vitamina C y, además, contiene fibra y mucha agua. Ya sea sola, con yogur, en la avena o en distintas preparaciones, la frutilla es muy sencilla de incorporar a la rutina y tiene múltiples beneficios para el organismo.

2. Naranja

A lo largo de septiembre, la naranja, que está disponible durante gran parte del año, continúa presente en todo el país. A pesar de que es característica de los meses más fríos, en el Litoral, por ejemplo, algunas variedades maduran hacia el final del invierno, por lo que son ideales para consumir al comienzo de la primavera.

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Más allá de aportar vitamina C y agua, la naranja contiene fibra cuando se consume entera. Por eso, es preferible comer la fruta completa en vez de exprimirla y beber el jugo.

3. Arándanos

Los arándanos también son cosechados en septiembre en distintos puntos del país. Por ejemplo, en el NOA la actividad se desarrolla desde agosto hasta octubre, mientras que en el NEA el volumen tiende a concentrarse entre septiembre y noviembre.

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Al igual que las naranjas y las frutillas, esta fruta aporta fibra y vitaminas, pero también distintos compuestos antioxidantes. Puede consumirse con yogur, combinada con otras frutas o incluso sola como snack durante el día.

Por qué las frutas enteras ayudan a dar saciedad

Al tener fibra, las frutas enteras ayudan a ralentizar la digestión y a mantener el hambre bajo control. Como si fuera poco, generan mucha más saciedad que los jugos, porque requieren más tiempo para ser consumidas.

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Fuente: TN.

AlimentaciónfrutasPrimaveraSeptiembre
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