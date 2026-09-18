Cómo renovar balcones y terrazas para la primavera: claves en muebles, plantas y decks

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Arquitectura y Hogar

Más allá de sus dimensiones, estos espacios pueden convertirse en una extensión de la casa si la distribución, el mobiliario y los materiales responden a una idea común. La vegetación como aliada estratégica.

18 de septiembre de 2026 a las 09:15 a. m.

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Hay espacios que durante el invierno parecen perder su razón de ser. El balcón acumula objetos, la terraza permanece cerrada o ese pequeño rincón exterior que apenas se mira desde adentro son parte de una escena doméstica que cambia con la llegada de la primavera.

El tiempo invita a recuperar esos metros, y no hace falta que sean muchos. Un balcón pequeño puede alojar una mesa para dos, un par de sillas y algunas plantas. Una terraza puede organizarse en sectores para estar, comer o descansar. La diferencia no está en la cantidad de metros, sino en la manera de pensarlos.

Mirar antes de comprar Los interioristas consultados aseguraron que antes de incorporar muebles, plantas o accesorios, siempre conviene mirar el espacio, medirlo, reconocer su orientación y definir para qué se lo utilizará.

En superficies reducidas (entre 2 y 4 metros cuadrados) la elección de un único uso principal ayuda a evitar la saturación. En las terrazas más generosas, la sectorización permite multiplicar las posibilidades sin perder fluidez.

La orientación también tiene su palabra. Un balcón al norte recibirá buena parte del sol durante primavera y verano y necesitará una respuesta de sombra.

En cambio, uno orientado al sur tendrá otras condiciones de luz y exigirá una selección diferente de mobiliario y vegetación.

Muebles que acompañan Cuando se trata de pocos metros, cada pieza cuenta. Un sillón demasiado grande o una mesa pensada para un patio pueden convertir un espacio abierto en un lugar incómodo.

Entonces, la escala resulta fundamental. Muebles plegables, apilables o modulares permiten modificar la escena y recuperar superficie cuando hace falta.

En tanto, materiales como aluminio, ratán sintético y madera tratada para exterior aportan resistencia y, al mismo tiempo, facilidad para mover las piezas.

También hay recursos sencillos que suman funcionalidad. Un banco con guardado, una mesa baja multifunción y unos almohadones con fundas removibles cambiarán el aspecto sin grandes gastos.

Los colores claros colaboran con la sensación de amplitud, mientras que las tonalidades oscuras absorben mayor cantidad de calor cuando la exposición solar es intensa.

El verde como protagonista La vegetación tiene la capacidad de transformar estos espacios, pero también es un desafío. Las amplitudes térmicas de Córdoba y las ráfagas de viento de la altura hacen que no cualquier planta prospere en maceta.

“El secreto no está en tener buena mano, sino en seleccionar las especies correctas según el entorno de tu balcón”, destacó Florencia Coll, ingeniera agrónoma.

La especialista señaló que antes de comprar plantas hay que considerar tres aspectos fundamentales: la luz y orientación del sector, el factor viento y el riego en maceta.

“Para sitios con sol directo y ráfagas intensas, se necesitan plantas rústicas, de hojas estructuradas o con capacidad de adaptarse a la sequía (Buxus, Beschorniera, Salvia greggii, o gramíneas nativas y ornamentales como Poa Iridifolia y Jarava Ichu”, aconsejó Coll.

En cambio, si no recibe sol directo pero tiene buena claridad o está resguardado, las especies de follaje frondoso y elegante son las mejores aliadas: Eugenia enana, Aspidistra, Helecho Cyrtomium o Calathea Stromanthe Sanguinea.

“Si no tenés mucho tiempo o sos principiante, hay plantas todoterreno que perdonan olvidos de riego y resisten los embates del clima cordobés: Buxus y Viburnum tinus, Geranio hiedra y Geranio enano”, concluyó la experta.

Sombra, luz y permanencia Un espacio exterior no se disfruta igual durante todo el día. El sol define horarios, temperatura y posibilidades de permanencia. Por eso, la sombra deja de ser un accesorio para convertirse en parte del diseño.

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Toldos retráctiles, velas, pérgolas livianas y parasoles regulan la exposición y amplían las horas de uso. Los perfiles de PVC constituyen una alternativa: resisten humedad, radiación solar, hongos y bacterias, no se oxidan ni requieren pintura o tratamientos especiales. Su limpieza se resuelve con agua y jabón.

Cuando llega la noche, la iluminación completa la escena. Guirnaldas cálidas, faroles solares y luminarias de bajo consumo permiten prolongar la permanencia sin convertir el balcón en una extensión de la iluminación interior.

Recuperar estos espacios no exige llenarlos. Se trata de seleccionar, ordenar y dar sentido. Un piso que acompañe, una sombra bien pensada, muebles a escala y vegetación suficiente pueden cambiar por completo la experiencia.

Fuente: La Voz.