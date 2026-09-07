El arquitecto que construye edificios como si fueran juegos de encastre: las obras inspiradas en el Rubik, el Tetris y el Jenga

> El arquitecto que construye edificios como si fueran juegos de encastre: las obras inspiradas en el Rubik, el Tetris y el Jenga

Arquitectura y Hogar

En Puerto Madryn, Mauricio Oporto convirtió los juegos más conocidos por todos en construcciones que parecen desafiar las leyes de la gravedad. La saga comenzó en 2016 y no solo pensó en viviendas residenciales sino también en oficinas.

Hay ciudades que construyen su identidad a partir de sus monumentos, otras de sus paisajes y algunas de sus construcciones emblemáticas. En la ciudad patagónica de Puerto Madryn, donde el mar, las ballenas y los acantilados son sus grandes tesoros naturales; también asoman otros hitos urbanos que convierten a este lugar en la “cuna” de la arquitectura lúdica.

Desde la calle, algunas de sus formas pueden resultar desconcertantes: enormes volúmenes que sobresalen de las fachadas de los edificios, piezas que parecen encastrarse unas sobre otras, terrazas que aparecen donde debería haber un simple balcón y estructuras que, a primera vista, parecen estar suspendidas en el aire. Pero no es un truco visual.

Sus edificaciones llaman la atención por sus formas, desafían visualmente las leyes de la gravedad y se transformaron en puntos de referencia para vecinos, turistas y estudiantes de arquitectura. Pero detrás de cada volumen que parece flotar existe una búsqueda más profunda: demostrar que la creatividad, la funcionalidad y el diseño pueden convivir en una misma obra.

Detrás de esas construcciones está Mauricio Oporto, arquitecto y uno de los responsables, junto con Josefina Diez, de un estudio de arquitectos. Hace alrededor de una década decidieron que sus propios desarrollos inmobiliarios podían ser algo más que edificios convencionales. Así nació una idea que terminó convirtiéndose en una verdadera saga de arquitectura inspirada en los juegos de mesa.

“Nuestros edificios son como una marca registrada en Madryn”, aseguró Oporto. “Si bien el estudio ya tiene veinte años de trayectoria, recién hace diez empezamos a desarrollar obras propias”, contó.

Para el primer edificio, que se construyó en 2016, la fuente de inspiración fue el cubo Rubik. “Adquirimos un terreno y no hubo un cliente que nos pidiera específicamente esa obra, sino que surgió de intentar hacer algo distinto”, admitió.

El primer movimiento: un cubo Rubik de ocho pisos La idea no nació como una estrategia comercial ni como una búsqueda deliberada de llamar la atención. “Surgió de una inspiración y después de la posibilidad de llevarla a la arquitectura sin copiarla literalmente”, explicó Oporto.

Así nació Qube, un edificio residencial de ocho pisos ubicado en pleno centro de Puerto Madryn, a unos 150 metros de la costanera. La referencia al reconocido juego está en el modo en que los volúmenes se desplazan, se superponen y sobresalen. Desde determinados ángulos, la torre parece un conjunto de cubos que alguien hubiera comenzado a mover y dejado congelados en una posición imposible.

El impacto inicial no fue necesariamente positivo. “Al principio fue discutido”, reconoció Oporto. “Los vecinos veían volúmenes que avanzaban hacia el vacío y habitaciones que parecían quedar suspendidas a 26 metros de altura y costó incorporarlo”, enfatizó.

Sin embargo, con el tiempo, aquella arquitectura que parecía extraña empezó a encontrar su público. La explicación no estaba solamente en la estética. También estaba en la experiencia de vivir adentro. “El desplazamiento de los volúmenes nos permitió generar grandes superficies vidriadas, mayor amplitud visual y terrazas que no se parecían a los balcones tradicionales”, detalló.

Un Tetris pensado íntegramente para oficinas Una vez terminado Qube, Oporto y su equipo se hicieron una pregunta que parece casi infantil, pero que terminó guiando su trabajo durante los años siguientes: “Bueno, ahora ¿qué juego sigue?”. La respuesta fue el Tetris.

“En el juego hay distintas formas, que se encastran de una manera que generan situaciones visuales pero también favorables para vivir”, remarcó. El resultado fue una torre de ocho pisos exclusivamente de oficianas ubicada también en el centro de Puerto Madryn, a poco más de un centenar de metros del mar.

La analogía con el juego es mucho más literal. Las piezas parecen bloques de Tetris detenidos en pleno movimiento, acomodados de diferentes maneras y sobresaliendo del cuerpo principal de la construcción.

Y allí aparece una de las características centrales de toda la saga: ningún espacio es exactamente igual a otro. “Todo, absolutamente todo es distinto”, dijo Oporto al hacer referencia a ambos proyectos. “No encontrás un departamento igual al otro”, aseguró.

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En el caso de las oficinas, esa diversidad permite que cada usuario pueda apropiarse del espacio de una manera diferente. Pero también produce una identidad particular para el edificio.

El Jenga: cuando las piezas vuelan seis metros Después del Cubo Rubik y del Tetris, la saga encontró un nuevo desafío: el Jenga, que se inaugurará en diciembre de este año. Esta vez el proyecto volvió al uso residencial y llevó todavía más lejos la idea de las piezas suspendidas.

El edificio, ubicado en un sector residencial privilegiado del sur de Puerto Madryn y a una cuadra y media del mar, tiene planta baja y cuatro pisos. Sus grandes módulos parecen bloques gigantes del tradicional juego de madera.

Pero Oporto aclara que la referencia no es completamente literal: “Son piezas gigantes del juego Jenga, no tan literal como el Tetris. Es más abstracto, pero es la idea de este juego de piezas que se mueven”.

Por supuesto, no hay magia ni piezas sostenidas por el aire. Detrás de la apariencia hay una estructura especialmente diseñada. “Tiene un tabique lateral de hormigón que lo sostiene”, aclaró.

Para Oporto, el edificio Jenga es el más complejo de la saga. “Nos costó mucho más la estructura, nos costó mucho más el lenguaje”, admitió sobre la complejidad de los voladizos y la necesidad de combinar distintos materiales para construir la identidad visual de las piezas. “Su fachada tiene hormigón visto, ladrillo visto y superficies pintadas de blanco”, describió.

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El objetivo no era solamente estético. La elección también responde a las condiciones ambientales de Puerto Madryn, con aire salino y fuerte exposición solar. Pero detrás de cada bloque hay una enorme cantidad de detalles, tanto en la estructura como en la mampostería.

El próximo desafío: un Dominó La saga no termina con el Jenga. El próximo proyecto se llama Dominó y ya está definido. Será nuevamente un edificio de oficinas en pleno centro de Puerto Madryn, en un terreno particularmente singular: una pequeña manzana rodeada de calles, sin medianeras. “Es un terreno atípico, por eso lo elegimos”, explicó Oporto.

La idea es llevar el concepto del juego todavía más literalmente. El proyecto tendrá un gran basamento comercial compuesto por enormes fichas de dominó. “Esas piezas conformarán espacios, terrazas y una plaza seca. Sobre esa base aparecerá una torre de oficinas alrededor de un núcleo central. Va a ser un gran basamento de locales que van a ser formados por piezas de dominó gigantes y literales”, anticipó.

Incluso, adelantó, quiere reproducir los números característicos de las fichas: “Vamos a intentar que eso suceda”. Pero otra vez aparece la tensión entre imaginación y estructura. “Lo formal, lo funcional lo tenemos. Vamos puliendo con el calculista a ver hasta dónde nos deja, porque la idea es que esas piezas queden volando”, añadió.

El lanzamiento del proyecto está previsto para los próximos meses y el inicio de la construcción, para abril o mayo del 2027.