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Cómo hay que decorar el living para que fluya la energía, según Feng Shui

Esta práctica milenaria originaria de China recomienda ciertas ubicaciones para los muebles del hogar.

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17 de agosto de 2026 a las 09:37 a. m.
Cómo hay que decorar el living para que fluya la energía, según Feng Shui
Para decorar un living según el Feng Shui y atraer buena energía, coloca el sofá principal contra una pared firme, usa colores neutros o tonos tierra en las paredes, añade plantas naturales, mantén el espacio limpio y ordenado, y equilibra los cinco elementos.

El living suele ser uno de los ambientes más utilizados de la casa, dado que allí se reúne la familia y se reciben visitas. Es por eso que para el Feng Shui tiene una importancia especial: es un lugar por donde pasan diferentes personas y energías.

De acuerdo a este práctica china milenaria, cada hogar tiene una energía vital conocida como Qi. Para que fluya de manera correcta y sin obstáculos, es fundamental prestar atención a la decoración y al lugar que ocupan los muebles.

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Cómo distribuir los muebles del living para que circule la energía

Rafaela Rubin, especialista en Feng Shui con más de 90.000 seguidores en Instagram, explicó que el aspecto y el lugar donde se ubican los muebles son dos puntos claves para favorecer la circulación de la energía en el living.

Al momento de la decoración y organización, uno de los principales errores es elegir los muebles solo por su diseño, sin contemplar el lugar que hay disponible en el ambiente.

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Según Rubin, cada pieza debe tener una proporción correcta con el espacio. Es que un sillón, una mesa o un mueble demasiado grande dentro de un living pequeño puede provocar una sensación de presión y encierro.

En esa misma línea, las especialistas Laura Morris y Anjie Cho, fundadoras de Mindful Design Feng Shui School, aconsejan en el sitio web de esa escuela en línea no bloquear las puertas ni las ventanas con sillones, mesas u otros objetos. De acuerdo al Feng Shui, por allí ingresa y se retira la energía, por lo que es clave para la renovación.

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Qué colores elegir para decorar el living, según el Feng Shui

Rubin advirtió que no solo hay que prestar atención a los colores, sino también a los materiales. En ese sentido, indicó que no es recomendable que todos los muebles sean de metal ni que tampoco predomine el negro. Por el contrario, aconsejó buscar un equilibrio entre diferentes tonalidades y elementos, como madera, hierro y tela.

En específico, el Feng Shui trabaja con cinco elementos, cada uno relacionado con determinados colores y cualidades. Según Morris y Cho, pueden incorporarse en la decoración de la siguiente manera:

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  • Tierra: amarillo o marrón, asociados con la estabilidad.

  • Metal: blanco o tonos metálicos, vinculados con la alegría y la comunicación.

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  • Agua: negro o gris carbón, relacionados con la sabiduría y las conexiones sociales.

  • Madera: verde o azul, asociados con el crecimiento y la sanación.

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  • Fuego: rojo o naranja, vinculados con la inspiración y la pasión.

    • No es necesario que todos aparezcan con el mismo protagonismo. La clave está en evitar que un solo material o color domine por completo el living y sumar distintas tonalidades con almohadones, alfombras, cuadros, mantas u otros objetos.

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    La importancia de sumar plantas en el living, según el Feng Shui

    Las plantas son otra de las alternativas para sumar a la decoración del living. Para el Feng Shui, representan el elemento madera y están relacionadas con la flexibilidad, el crecimiento, la amabilidad y la compasión.

    En cuanto a su ubicación, Morris y Cho explicaron que pueden ubicarse en estantes, mesas, rincones y sectores que estén libres. Lo importante es que no interfieran con las puertas, las ventanas ni el espacio de circulación.

    Estas son cinco plantas recomendadas por el Feng Shui:

    • Crassula ovata (planta del dinero)

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  • Peperomia

  • Pilea peperomioides

  • Lavanda

  • Pachira aquatica (árbol de la fortuna)

    • Fuente: Oh La Lá.

    ChinaDiseñoDecoración
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