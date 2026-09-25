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Una escuela para robots en China ya tiene sus primeros egresados

Cuatro máquinas recibieron sus diplomas luego de más de dos meses de entrenamiento en la Escuela de Robótica de Hangzhou.

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25 de septiembre de 2026 a las 12:14 p. m.
Una escuela para robots en China ya tiene sus primeros egresados
Un robot sirve café en la Base Piloto Nacional para Aplicaciones de IA en Hangzhou, China.Foto: NA -Xinhua

Tras más de dos meses de formación, cuatro robots se graduaron oficialmente de la Escuela de Robótica de Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, al este de China, lo que representa un importante paso en la integración de la robótica en escenarios industriales del mundo real.

Se trata de la primera promoción de "estudiantes de robótica", dos robots guía, un robot de inspección y un robot pianista, quienes recibieron sus diplomas en una ceremonia de graduación.

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En qué consiste la formación de los robots

La escuela de robots fue inaugurada a fines de junio. Consiste en instalaciones donde las máquinas aprenden a realizar tareas específicas antes de ser desplegadas en entornos laborales reales.

El proyecto forma parte de la Base Piloto Nacional para Aplicaciones de IA Corpórea (Embodied AI), un centro de formación especializado en robots.

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El objetivo de la escuela es verificar la fiabilidad de los robots para su uso en fábricas, hospitales y oficinas, y sustituir así las pruebas de laboratorio tradicionales por simulaciones en entornos realistas, indican desde la agencia china Xinhua.

El programa de formación se estructura en cuatro áreas que abarcan tareas técnicas, médicas, artísticas y atléticas, en las que los robots deben demostrar precisión en sus movimientos y capacidad para adaptarse rápidamente a los obstáculos.

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De esa manera se evalúan los sistemas de inteligencia artificial para garantizar que las unidades autónomas puedan tomar decisiones de forma independiente y operar de manera segura en proximidad con humanos.

Al finalizar los ensayos, los modelos que superan la evaluación reciben un certificado de idoneidad operativa.

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El futuro de los robots graduados

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los robots que recibieron el diploma comenzarán a trabajar en diversos lugares: los dos robots guía trabajarán en el Archivo de la Serie de Pintura China y en la propia Escuela de Robótica de Hangzhou.

Por su parte, el robot de inspección brindará sus servicios a un taller de producción de Nestlé en Tianjin, mientras que el robot pianista viajará a Corea del Sur para realizar presentaciones.

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