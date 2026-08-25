6 formas de incluir fotos familiares en la decoración de la casa sin perder armonía visual

> 6 formas de incluir fotos familiares en la decoración de la casa sin perder armonía visual

Arquitectura y Hogar

Especialistas en interiorismo recomiendan prestar atención a la escala, la ubicación y los materiales para sumar recuerdos personales sin alterar la composición del ambiente.

Decorar con imágenes personales sin saturar un ambiente exige algo más que elegir una foto y colgarla. Distintos especialistas en interiorismo coinciden en seis formas de exhibir fotos familiares con criterio visual, a partir de decisiones sobre ubicación, escala, materiales y composición.

1. Armar una galería en un solo sector Una de las recomendaciones más reiteradas consiste en reunir las fotos en un punto definido de la casa, en lugar de dispersarlas por varios ambientes.

Según informó House Beautiful, la diseñadora Kate Hartman sugiere una galería curada para evitar ruido visual y dar continuidad al conjunto. El criterio apunta a ordenar las imágenes dentro de una misma paleta o con marcos que mantengan cierta relación entre sí.

Una especialista señaló al medio que los pasillos resultan eficaces para este recurso porque permiten recorrer las imágenes de forma secuencial. La propuesta admite variaciones de estilo entre marcos, siempre que el resultado conserve una lógica visual.

2. Integrar fotos con objetos decorativos Otra manera de evitar un efecto rígido consiste en mezclar retratos con piezas de valor personal o decorativo. Esa combinación puede incluir invitaciones enmarcadas, notas manuscritas, objetos heredados o pequeños adornos, con el fin de romper la uniformidad de una pared compuesta solo por imágenes.

La diseñadora Ellie Christopher recomendó usar marcos apoyados en estantes o muebles, combinados con libros y otros objetos. También propuso pequeños grupos, de tres piezas, sobre mesas de luz o superficies similares. La clave pasa por construir una composición doméstica antes que una exhibición aislada de retratos.

3. Elegir zonas más privadas de la casa Los expertos consultados ubican las fotos familiares en espacios de circulación íntima, como escaleras, dormitorios, oficinas y pasillos. Esos sectores permiten una observación cercana y reducen el impacto de la exposición frontal que suele producirse en áreas más formales.

Tessa Wolf, experta en diseño y curaduría, explicó que en esos ámbitos las imágenes pueden verse a la altura de los ojos y desde una distancia corta. También relativizó la idea de excluir por completo las fotos de pareja de los espacios compartidos, siempre que se trate de formatos discretos y de conjuntos acotados. El tamaño pequeño y la cantidad moderada aparecen como dos criterios constantes.

4. Reservar los livings formales para arte u objetos La contracara de esa recomendación aparece en los ambientes principales de recepción. Según detalló House Beautiful, especialistas como Jordan Slocum y Barry Bordelon desaconsejan ubicar fotos de vacaciones o retratos sentimentales en el centro visual de un living formal. Su argumento se basa en que esos espacios suelen quedar definidos por obras, piezas decorativas o muebles con otro peso compositivo.

La sugerencia no implica eliminar por completo las imágenes personales, sino distribuirlas en rincones más contenidos, como consolas, bibliotecas o sectores laterales. Para los especialistas, limitar la presencia de fotos a algunos momentos de la casa ayuda a conservar su carácter personal sin convertirlas en el foco dominante del ambiente.

5. Priorizar copias en papel y marcos clásicos En materia de soporte, varios diseñadores marcaron distancia frente a las fotos impresas sobre lienzo. Slocum y Bordelon afirmaron al medio que ese formato suele transmitir un efecto fechado o demasiado producido, salvo en montajes muy específicos. La preferencia se inclina hacia copias de calidad, en papel y detrás de vidrio.

Otros especialistas coincidieron con esa lectura y sumaron otra objeción: las imágenes con filtros marcados o una edición muy evidente pueden parecer decorativas en exceso. La recomendación se orienta hacia impresiones simples o de archivo, presentadas en marcos clásicos, con una apariencia más estable en el tiempo.

6. Mantener una escala contenida y dejar las ampliaciones para fotos antiguas El tamaño de las imágenes aparece como otro punto decisivo. Muchas personas tienden a ampliar retratos profesionales o fotos de bodas por la calidad del archivo, pero la referencia compartida por especialistas como Wolf indica que las medidas de 9 por 12 pulgadas o menos suelen funcionar mejor en el hogar. Ese rango equivale a aproximadamente 22,9 por 30,5 cm.

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Otra diseñadora agregó que los retratos de gran tamaño sobre un sillón pueden adquirir un efecto escenográfico que interrumpe la composición del ambiente. La excepción aparece en las fotos familiares antiguas: esas imágenes sí pueden ampliarse a gran escala y ocupar un lugar cercano al del arte mural.

En el caso de las tomas actuales, la consigna general de los especialistas se mantiene: formatos más contenidos, marcos sobrios y una presencia integrada al resto de la casa.