Llega la XX Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, con un programa lujo

> Llega la XX Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, con un programa lujo

Arquitectura y Hogar

Con el eje curatorial Habitar, el evento se extenderá desde el 22 de septiembre hasta fines de octubre.

17 de agosto de 2026 a las 09:19 a. m.

17 de agosto de 2026 a las 09:19 a. m.

Más de 100 estudios de arquitectura, 15 exposiciones, 50 conferencias, 40 invitados internacionales y representantes de más de 55 ciudades del mundo convergerán en Buenos Aires.

La ocasión lo amerita: la Bienal cumple cuarenta años y celebra su XX edición. Entre el 22 de septiembre y hasta fines de octubre, el Mes del Diseño y la Arquitectura en la Ciudad, el encuentro convocará a arquitectos, diseñadores, urbanistas, artistas, investigadores y pensadores de todo el mundo.

El objetivo es reflexionar sobre los desafíos que enfrentan nuestras ciudades, territorios y comunidades en un tiempo marcado por profundas transformaciones ambientales, tecnológicas, culturales y sociales.

Entre los invitados especiales se destacan Smiljan Radić, Premio Pritzker 2026, Carlo Ratti, curador de la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2025; Andrés Jaque, decano de la Universidad de Columbia, y Solano Benítez, autor del Centro Pompidou Paraná, en Foz de Iguazú.

Este año, bajo el eje curatorial Habitar, La Bienal vuelve a dos sedes emblemáticas de su historia: el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural Recoleta, y suma a la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Arte Decorativo, el MARQ y la Casa Victoria Ocampo.

Habitar, el eje curatorial De este modo, se propone una experiencia urbana, articulando un recorrido peatonal y cultural a través de muestras distribuidas en distintos espacios del barrio de Recoleta, junto con seis programas asociados desarrollados en instituciones localizadas en otros puntos de la ciudad.

Desde su creación en 1985, la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires se ha consolidado como uno de los encuentros de arquitectura más importantes de América Latina y una plataforma de referencia para el intercambio de ideas, proyectos y experiencias a escala global.

La Bienal XX invita al público a participar de un programa de exposiciones, actividades interdisciplinarias, instalaciones, recorridos urbanos y conferencias que convertirán a Buenos Aires en escenario y protagonista de una celebración única de la arquitectura contemporánea.

Habitar, la propuesta curatorial, propone reflexionar sobre las múltiples formas en que vivimos, transformamos y proyectamos nuestro vínculo con el planeta, las ciudades, los territorios y las comunidades.

A través de proyectos de arquitectura, urbanismo y paisaje de distintas geografías y contextos, ofrecerá una mirada amplia y transversal sobre la experiencia del habitar y su dimensión colectiva.

Más que una consigna temática, Habitar constituye una invitación a explorar las múltiples formas en que las personas construyen relaciones con su entorno, desde las grandes metrópolis hasta los territorios más remotos y extremos; desde los espacios domésticos hasta las infraestructuras que sostienen la vida colectiva.

Las exposiciones de la Bienal de Arquitectura La XX Bienal presentará un conjunto de exposiciones que reunirá obras, proyectos e investigaciones de destacados estudios, instituciones y profesionales de distintas partes del mundo.

Seguí leyendo Tendencias Cómo son los triciclos eléctricos que llegan a Buenos Aires

La exposición central, Habitar, se realizará en el Museo Nacional de Bellas Artes y contará con la participación de más de 100 estudios de arquitectura locales e internacionales, invitados a exhibir una única obra representativa de su trayectoria.

En el cierre, la entrega de galardones Como cierre del Foro Internacional de Conferencias, el sábado 10 de octubre se realizará la entrega de los premios de la edición aniversario. El Premio Bienal a la Trayectoria será otorgado a Marta Minujín.

Se trata de un reconocimiento a una obra visionaria que ha expandido las fronteras entre arte, arquitectura y espacio público, creando intervenciones de alcance global que transformaron la experiencia urbana y redefinieron el vínculo entre la ciudad y sus habitantes.

Asimismo los Premios Bienal 2026 serán definidos por un jurado internacional y surgirán de todos los proyectos y estudios participantes de la exposición central Habitar, presentada en el Museo Nacional de Bellas Artes, y de los participantes del Foro internacional de Conferencias.

La programación incluirá también la entrega del Premio Hydro XX Bienal a la mejor fachada en aluminio y del Premio Tersuave al Color, distinciones que reconocen la innovación material y expresiva en la arquitectura actual.

Una muestra sobre la Antártida En el marco del eje curatorial, Habitar, la muestra principal de la Bienal será una biografía arquitectónica de la Antártida, que ha sido históricamente imaginada como un territorio vacío: un desierto blanco, inhóspito y prístino.

Sin embargo, detrás de esa narrativa persiste otra historia, muchas veces invisibilizada. Lejos de ser un espacio deshabitado, el continente antártico constituye hoy uno de los paisajes culturales y arquitectónicos más singulares del planeta.

A partir de la investigación desarrollada por el colectivo 6044 SUR, la exhibición revela un territorio construido durante más de dos siglos, donde conviven prototipos de habitares mínimos, relecturas extremas del Estilo Internacional, transmutaciones de brutalismos soviéticos y la materialización de algunas de las grandes utopías y distopías arquitectónicas de la posguerra.

La Antártida emerge así como un laboratorio radical de experimentación técnica, política y ambiental, donde la arquitectura opera simultáneamente como refugio, infraestructura y dispositivo geopolítico.

Este recorrido biográfico por el paisaje arquitectónico de la Antártida busca desmontar la persistente ficción de un territorio vacío, develando a este continente como uno de los laboratorios arquitectónicos más radicales del planeta, donde se han ensayado algunas de las formas más extremas de habitar.