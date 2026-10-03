Fiesta de la Tradición: San Antonio de Areco presentó en Buenos Aires su gran celebración de noviembre

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La 87.ª Fiesta de la Tradición fue presentada en el Museo José Hernández, con música, danzas y una fuerte presencia arequera.

03 de octubre de 2026 a las 10:28 a. m.

03 de octubre de 2026 a las 10:28 a. m.

San Antonio de Areco presentó en la Ciudad de Buenos Aires la 87.ª Fiesta de la Tradición, cuya celebración central tendrá lugar en noviembre. La actividad reunió a músicos, bailarines, paisanos, instituciones y representantes del sector turístico, en una jornada que permitió anticipar parte de la propuesta cultural y tradicionalista.

La Fiesta de la Tradición llegó al Museo José Hernández El Museo de Arte Popular José Hernández, ubicado sobre avenida del Libertador, fue escenario de la presentación oficial de la 87.ª Fiesta de la Tradición de San Antonio de Areco. Durante la jornada, la identidad arequera estuvo representada por músicos, bailarines, paisanos y referentes de distintas instituciones.

La propuesta buscó mostrar en la Ciudad de Buenos Aires parte de lo que se vivirá durante noviembre en San Antonio de Areco, uno de los destinos bonaerenses vinculados históricamente con las tradiciones gauchescas.

Entre las actividades se destacó una demostración de malambo surero, además de distintas expresiones artísticas y culturales que acompañaron la presentación.

La elección del museo porteño no fue casual. La institución mantiene un vínculo con San Antonio de Areco y su directora, Felicitas Luna, participó anteriormente de actividades desarrolladas en la localidad.

La edición de este año tendrá además un marco especial por los Centenarios Güiraldeanos, vinculados especialmente con los 100 años de la publicación de Don Segundo Sombra, la obra de Ricardo Güiraldes que fue editada en 1926.

Durante la presentación, el intendente Francisco Ratto destacó la posibilidad de llevar nuevamente la Fiesta a Buenos Aires y valoró especialmente el acompañamiento de quienes viajaron desde Areco.

“Tuvimos una presencia fuerte. La verdad que estamos muy contentos de haber podido traer esto acá a Buenos Aires”, señaló Ratto.

San Antonio de Areco ya registra reservas para noviembre La presentación también permitió conocer uno de los primeros indicadores vinculados con la próxima Fiesta de la Tradición: la demanda de alojamiento ya comenzó a crecer y una parte importante de la capacidad está comprometida.

La secretaria de Turismo y Cultura, Nora Lema, y la directora de Turismo, Carola Vieytes, remarcaron durante el encuentro que muchos visitantes realizan sus reservas con varios meses de anticipación para asegurarse hospedaje durante las jornadas de mayor convocatoria.

Incluso señalaron las dificultades que se presentaron recientemente para conseguir alojamiento para un contingente de alrededor de 30 personas.

Desde el área de Turismo recomendaron ampliar la búsqueda hacia establecimientos ubicados fuera del casco histórico, tanto en materia de alojamiento como de propuestas gastronómicas.

Durante los días centrales de la Fiesta, gran parte de los visitantes suele concentrarse en el centro de San Antonio de Areco, aunque la localidad dispone de alternativas en sectores más alejados que permiten ampliar las opciones para quienes planifican su estadía.

En ese sentido, la presentación en Buenos Aires funcionó también como una invitación para comenzar a organizar con anticipación una visita que tendrá una importante agenda cultural y tradicionalista.

Octubre prepara el camino hacia la gran celebración El calendario de actividades comenzará a tomar ritmo durante octubre, como antesala de las jornadas centrales de noviembre.

Este viernes 2, desde las 17, el Museo Las Lilas será escenario de una charla del Dr. Guillermo Gibelli sobre carretas, galeras y chatas cerealeras en la Pampa Argentina.

En tanto, las actividades de carruajes previstas para el sábado 3 y domingo 4 en el marco de la XX Atada de los Pagos de Areco fueron suspendidas por cuestiones climáticas, según informó Prensa Municipal.

Sí permanece anunciada para este sábado la propuesta “Entre Cocheros y Guitarras”, de 20 a 24, en el Patio de la Pulpería La Blanqueada, con servicio de cantina a cargo de la Asociación de Amigos del Parque Criollo.

El cronograma continuará durante octubre con homenajes a Ricardo Güiraldes, destrezas criollas, baile de campo, actividades culturales y las distintas Estaciones de la Tradición, como parte del camino hacia la celebración de noviembre.

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Ratto también destacó el rol de las asociaciones civiles, agrupaciones tradicionalistas, instituciones, prestadores turísticos y vecinos que participan de la organización de la Fiesta.

En ese sentido, sostuvo que la celebración no puede atribuirse exclusivamente al Municipio y remarcó el compromiso de la comunidad arequera.

“No es necesario ser un gaucho para participar en la tradición”, expresó el intendente.

La definición fue vinculada con acciones cotidianas como recibir a los visitantes, brindarles información y ayudarlos a encontrar los distintos espacios de la ciudad.