Arrecifes: Preocupación por Lucas Pons en Nepal tras la avalancha que dejó muertos y desaparecidos

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El montañista arrecifeño se encuentra en Nepal junto a otros tres argentinos y evalúa cómo reorganizar la expedición tras la tragedia en el campamento base.

El montañista de la ciudad de Arrecifes, Lucas Pons, atraviesa horas de incertidumbre en Nepal, donde se prepara para intentar ascender el Himlung Himal, de 7.126 metros. Una avalancha destruyó el campamento base, dejó cuatro personas fallecidas y otras 12 desaparecidas, por lo que la expedición fue puesta en pausa y deberá ser reorganizada.

La avalancha que golpeó al Himlung Himal Pons, de 51 años, llegó a Nepal para afrontar uno de los mayores desafíos de su trayectoria junto a otros tres montañistas argentinos. El objetivo es alcanzar la cumbre del Himlung Himal, una montaña de 7.126 metros ubicada en la cordillera del Himalaya.

Sin embargo, el escenario cambió drásticamente a raíz de una avalancha registrada el último domingo en la zona del campamento base. El fenómeno provocó la desaparición de 12 personas y dejó cuatro víctimas fatales, cuyos cuerpos fueron recuperados por los equipos de rescate.

Según se informó, las personas afectadas formaban parte del personal que se encontraba en el lugar preparándose para futuras expediciones. La gran cantidad de nieve acumulada complicó las tareas de búsqueda y rescate.

Los equipos de emergencia debieron trabajar sobre una capa de nieve de aproximadamente cuatro metros, con temperaturas bajo cero y condiciones meteorológicas inestables.

Lucas Pons espera en Nepal y prioriza la seguridad La situación obligó a Pons y al resto del grupo argentino a modificar los planes originales. En diálogo con Diario Uno, el arrecifeño explicó que ya se encuentran instalados en Nepal y que analizan distintas alternativas para reorganizar la travesía.

“Ya estamos instalados en Nepal y con noticias poco alentadoras respecto de nuestra expedición. Estamos viendo cómo organizamos o reorganizamos toda la travesía”, señaló Pons.

El montañista explicó además que el grupo todavía no cuenta con autorización para ingresar a la zona de ascenso hasta después del 15 de octubre. Mientras tanto, tienen previsto realizar actividades de aclimatación en otros sectores y esperar la evolución de las condiciones en la montaña.

“Vamos a aclimatarnos fuera de esa zona y esperar hasta último momento, pensando siempre en la seguridad e integridad del grupo”, sostuvo.

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La prioridad, de acuerdo con sus propias palabras, es preservar la seguridad de los integrantes de la expedición antes de definir si finalmente podrán avanzar hacia el Himlung Himal.

La experiencia de Pons en grandes montañas El desafío en Nepal representa un nuevo capítulo en la trayectoria de Pons, quien ya cuenta con antecedentes en ascensos de alta exigencia.

En 2022 consiguió llegar a la cumbre del Aconcagua, a 6.960 metros sobre el nivel del mar. Al año siguiente afrontó el ascenso al Nevado del Chañi, en la provincia de Jujuy, una montaña de 5.896 metros que presenta mayores dificultades de acceso y características técnicas diferentes.

Ahora, el arrecifeño se encuentra a unos 16.500 kilómetros de Argentina y frente a una expedición que demandará más de un mes. La tragedia ocurrida en el Himlung Himal modificó el panorama previsto y mantiene al grupo a la espera de mejores condiciones.

Pons reconoció el fuerte impacto que generó la tragedia entre quienes participan de la expedición. “Es muy fuerte estar viviendo esto. Golpea mucho la desaparición de 12 expedicionarios y la muerte de cuatro de ellos”, expresó.

Y agregó una reflexión sobre el riesgo que representa la montaña: “Si esta avalancha se hubiera producido unos días después, las víctimas podríamos haber sido nosotros”.