Arrecifes: Identificaron al joven de 29 años que murió en un accidente en moto en la ruta 51

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Región

Javier Axel Servin, oriundo de Capitán Sarmiento y residente en Arrecifes, falleció tras impactar con un camión durante la madrugada del sábado.

27 de septiembre de 2026 a las 10:11 a. m.

27 de septiembre de 2026 a las 10:11 a. m.

Javier Axel Servin, de 29 años, fue identificado como la víctima fatal del accidente ocurrido durante la madrugada de este sábado en la ruta provincial 51, a la altura del kilómetro 66, en jurisdicción de Arrecifes. El motociclista murió en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas tras impactar contra un camión.

Identificaron a la víctima del accidente en la ruta 51 El Grupo Táctico de Operaciones de la Policía de Arrecifes llevó adelante las tareas destinadas a establecer la identidad del motociclista que perdió la vida en el siniestro vial registrado durante las primeras horas del sábado.

La víctima fue identificada como Javier Axel Servin, de 29 años. Si bien era oriundo de Capitán Sarmiento, actualmente residía en la ciudad de Arrecifes, donde tenía domicilio en una vivienda ubicada sobre calle Arenales interna, en inmediaciones de avenida Lavalle.

El accidente se produjo sobre la ruta provincial 51, en el kilómetro 66, cuando la motocicleta en la que se desplazaba Servin protagonizó una colisión con un camión.

Murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas A raíz del impacto, el motociclista sufrió politraumatismos de extrema gravedad que le provocaron la muerte prácticamente en el mismo lugar donde ocurrió el accidente.

La autopsia fue realizada por la médica de Policía y permitió determinar que el fallecimiento se produjo como consecuencia de las lesiones sufridas en el violento impacto.

La investigación quedó en manos de las autoridades correspondientes, que trabajan para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión y reconstruir la secuencia previa al accidente.

El hecho volvió a poner la atención sobre la circulación en la ruta provincial 51, uno de los corredores utilizados para conectar distintas localidades de la región y que registra un importante movimiento de vehículos durante toda la jornada.

Consternación en Arrecifes y Capitán Sarmiento La noticia generó conmoción tanto entre allegados a Servin como entre vecinos de Arrecifes y Capitán Sarmiento, localidad de la que era oriundo el joven.

Desde el entorno de la víctima expresaron su profundo dolor ante la pérdida y acompañaron a sus familiares y amigos en este difícil momento.