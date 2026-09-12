La Bienal de Arquitectura de Buenos Aires celebra 40 años con una programación gratuita bajo la temática del habitar

Arquitectura y Hogar

Desde el 22 de septiembre y durante todo octubre, en el marco del Mes del Diseño y la Arquitectura de Buenos Aires, se realizarán conferencias, se inaugurarán exposiciones e instalaciones y se desarrollarán actividades en distintos puntos de la ciudad.

La Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires cumple este año 40 años de historia a lo largo de 20 ediciones. Como uno de los encuentros de arquitectura más importantes de América Latina, celebrará este aniversario con una edición que contará con alrededor de 100 estudios de arquitectura, 15 exposiciones, 50 conferencias, 40 invitados/as internacionales y representantes de más de 55 ciudades de todo el mundo, en un programa gratuito y abierto de cinco semanas de duración.

Bajo la temática HABITAR, la Bienal albergará también un foro de seis días con la participación de Smiljan Radić, galardonado con el Premio Pritzker 2026, que culminará con la entrega de los premios de esta edición.

La selección de proyectos y actividades abarca realidades que van desde las grandes metrópolis hasta los territorios más remotos y extremos, desde los espacios domésticos hasta las infraestructuras que sostienen la vida colectiva. La Exposición Central, que toma su título de la temática principal, se presentará en el Museo Nacional de Bellas Artes, exhibiendo el trabajo representativo de más de 100 estudios de arquitectura nacionales e internacionales. Esto se complementa con las exposiciones Habitar lo Extremo (sobre la Antártida, desarrollada por el colectivo 6044 Sur), Iberá y Habitar la Naturaleza. El Centro Cultural Recoleta albergará el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea / Premios Mies van der Rohe 2026, junto con la exposición Form Follows Fiction: Six Inquiries, curada por Vladimir Belogolovsky, y una instalación de sitio específico resultante de la convocatoria abierta Architexture, organizada por el Institut Français d'Argentine.

La agenda de la Bienal La programación se extiende por el barrio de Recoleta con una oferta de exposiciones que incluye: César Pelli y Diana Balmori. Arquitectura de una biblioteca compartida, en el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional; Bustillo 1929-1939. Tiempos de modernidad, en la Casa Victoria Ocampo; Madera: Mirando al Futuro del Habitar, curada por Galia Solomonoff, Jeannette Plaut y Marcelo Sarovic en el Museo Nacional de Arte Decorativo; así como exposiciones especiales de Argentina, Bélgica, Georgia, Italia, Suecia y Venezuela en el MARQ. El circuito cultural se desarrollará a lo largo del Mes del Diseño y la Arquitectura de Buenos Aires, conformando un recorrido peatonal por 15 exposiciones, a las que se suman diez programas asociados en instituciones de otros puntos de la ciudad.

Por último, el Foro Internacional de la Bienal se llevará a cabo del lunes 5 al sábado 10 de octubre, contando este año con la participación del arquitecto chileno Smiljan Radić. Durante seis días consecutivos, se ofrecerán más de 50 conferencias gratuitas en el Auditorio Amigos del Bellas Artes, seleccionadas para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias a escala internacional. El Foro cerrará con la entrega de premios que reconocen las contribuciones culturales de profesionales, estudios e instituciones. En esta edición, el Premio Bienal a la Trayectoria será otorgado a Marta Minujín por sus intervenciones urbanas, mientras que los restantes Premios Bienal 2026 serán concedidos por un jurado internacional, reconociendo a los proyectos y estudios participantes de la exposición central HABITAR, así como a quienes participen como conferencistas en el Foro Internacional. El programa incluirá también la entrega del Premio Hydro XX Bienal a la Mejor Fachada en Aluminio y el Premio Tersuave al Color en la Arquitectura, y el evento albergará la ceremonia de premiación de la sexta edición del Premio Oscar Niemeyer para la Arquitectura Latinoamericana (Premio ON), que contará con una conferencia especial a cargo de quien obtenga el galardón.

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Un encuentro de referencia para la arquitectura La Bienal de Arquitectura de Buenos Aires ha acompañado las transformaciones culturales, urbanas y sociales desde 1985, año en que fue fundada por el ensayista y promotor cultural argentino Jorge Glusberg.

Como plataforma internacional, reúne a profesionales de la arquitectura, el diseño y el urbanismo, así como a artistas, investigadores/as, estudiantes y entusiastas de la arquitectura para compartir proyectos, experiencias y nuevas perspectivas sobre el análisis y la producción espacial contemporánea.

A través de proyectos de arquitectura, urbanismo y paisaje de diversas geografías y contextos, la Bienal busca ofrecer una mirada amplia y transversal sobre la experiencia de habitar y su dimensión colectiva. Desde la propuesta curatorial, se presenta como una invitación a reflexionar sobre las múltiples maneras en que las personas construyen su relación con el planeta, las ciudades, los territorios y las comunidades.