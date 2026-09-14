Techos con color, la nueva tendencia deco que será protagonista en 2027: ideas para inspirarte

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Arquitectura y Hogar

Del verde Piedra Diáfana a los tonos neutros: en 2027 los techos dejan atrás el blanco y se convierten en protagonistas de la decoración. Cómo sumarse a la tendencia.

14 de septiembre de 2026 a las 09:34 a. m.

14 de septiembre de 2026 a las 09:34 a. m.

Durante años, el techo fue probablemente el rincón más olvidado de la casa. Blanco y liso estaba ahí para completar el ambiente sin llamar demasiado la atención. Pero la decoración de los últimos años viene demostrando que ya no hay superficie que tenga que pasar desapercibida. Y en 2027, parece que el color también va a mirar hacia arriba.

Después de que los verdes suaves, los tonos tierra y las paletas inspiradas en la naturaleza ganaran protagonismo en paredes, ahora la tendencia propone animarse a llevar el color al techo. La idea no es necesariamente pintar toda la casa de un tono intenso, sino convertir esa quinta pared en una herramienta más para crear atmósferas, sumar personalidad y hacer que un ambiente se sienta más envolvente.

El techo deja de ser blanco La nueva tendencia en interiorismo propone dejar atrás la idea de que el techo tiene que ser siempre blanco. En su lugar aparecen colores, formas geométricas, relieves, diferentes alturas y diseños que transforman la superficie en parte activa de la decoración.

La propuesta también dialoga con una búsqueda que viene atravesando al mundo deco: crear casas que no solamente se vean lindas, sino que también nos hagan sentir bien. En ese sentido, los colores suaves y los tonos inspirados en la naturaleza pueden ayudar a construir ambientes más serenos y relajados.

Y hay algo interesante: llevar color al techo no necesariamente significa recargar un espacio. Tal como señalan los expertos consultados de Alba, cuando se elige una paleta equilibrada y se la combina con materiales y tonos neutros, puede generar justamente el efecto contrario: darle profundidad al ambiente y distribuir la atención de una manera más armónica.

4 ideas para animarse a los techos con color 1. Un techo verde para crear un ambiente envolvente

Piedra Diáfana puede ser una buena opción para quienes quieren probar la tendencia sin recurrir a un color demasiado intenso.

En un living, un dormitorio o incluso un escritorio, este verde claro puede combinarse con paredes blancas, beige o gris muy suave. La madera y las fibras naturales ayudan a completar una paleta inspirada en la naturaleza.

La clave está en que el techo sea el protagonista sin convertirse en un elemento aislado del resto de la decoración.

2. El mismo color en paredes y techo

Otra de las posibilidades que propone esta tendencia es abandonar la división tradicional entre pared y techo y crear una especie de continuidad de 360 grados.

Usar un mismo tono en paredes y techo genera una sensación más envolvente y puede convertir un ambiente en una especie de refugio visual. Los colores neutros, claros o ligeramente desaturados funcionan especialmente bien para este recurso.

Es una alternativa interesante para dormitorios, livings pequeños o espacios en los que se busca una sensación más relajada.

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3. Un techo neutro, pero con textura

Para quienes todavía no se animan al color, la tendencia también puede interpretarse de una manera más sutil. El techo no tiene por qué ser completamente blanco y completamente liso.

Los relieves, las molduras, las formas geométricas y los cambios de nivel permiten darle movimiento sin necesidad de sumar una paleta demasiado llamativa.

Incluso un tono beige, arena, gris cálido o verde muy pálido puede hacer que una superficie que antes pasaba inadvertida se convierta en parte del diseño.

4. Color + iluminación para transformar el ambiente

La iluminación también entra en juego. Gargantas de luz, iluminación indirecta y distintos puntos de luz pueden acompañar el diseño del techo y generar efectos diferentes durante el día y la noche.

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La combinación entre color, volumen y luz permite que el techo deje de ser simplemente una superficie funcional para convertirse en un elemento arquitectónico más.

¿Cómo elegir el color del techo? Si el ambiente ya tiene muebles llamativos, textiles estampados o muchos objetos, puede ser mejor optar por un tono suave. En cambio, en un espacio de paredes neutras y decoración más despojada, el techo puede convertirse en el lugar ideal para sumar un color más protagonista.

También conviene observar la luz natural del ambiente. Los tonos claros y desaturados pueden ayudar a mantener una sensación luminosa, mientras que los colores más profundos generan una atmósfera más íntima.

Y no hace falta pensar solamente en pintura. La tendencia también incorpora formas, relieves, molduras, madera, iluminación y otros recursos que permiten trabajar la quinta pared sin convertirla necesariamente en una superficie completamente colorida.