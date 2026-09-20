Caída de granizo en El Socorro: una fuerte tormenta dejó hasta 30 milímetros de lluvia y genera preocupación por los cultivos

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Pergamino

La tormenta se registró este domingo después del mediodía. El Socorro recibió 30 milímetros y vecinos compartieron fotografías de la caída de piedras de hielo.

Una intensa tormenta con granizo se registró este domingo en El Socorro y otras zonas rurales de la región, donde las precipitaciones alcanzaron los 30 milímetros en esa localidad. La caída de piedras de hielo generó preocupación entre productores por el posible impacto sobre cultivos de arveja, lenteja y avena.

El fenómeno meteorológico ocurrió después del mediodía y se extendió hasta minutos antes de las 19:00, en el marco de las condiciones previstas para la región por el Servicio Meteorológico Nacional. En El Socorro, además de la lluvia, distintos vecinos registraron la caída de granizo y compartieron imágenes y videos en grupos de WhatsApp y redes sociales.

Granizo en El Socorro El tamaño del granizo caído en la tarde de este domingo en El Socorro. — LA OPINION La intensidad y la duración de la granizada fueron variables según el sector. En la localidad de El Socorro, donde se registraron alrededor de 30 milímetros, el fenómeno fue observado por numerosos vecinos y alcanzó sectores rurales donde existen cultivos implantados.

La presencia de granizo generó particular atención entre productores debido al estado de algunos lotes. Entre las producciones que podrían verse afectadas se encuentran cultivos de arveja y lenteja, además de avena y otras pasturas que se encuentran próximas a ser destinadas al corte para la elaboración de rollos.

De todos modos, todavía no existe una evaluación definitiva sobre la magnitud de los posibles daños. Un especialista consultado explicó que las características de la tormenta también deben ser consideradas al momento de analizar el impacto sobre las plantas.

En ese sentido, señaló que el granizo se produjo acompañado por una cantidad importante de lluvia, una circunstancia que puede haber amortiguado el impacto de las piedras de hielo sobre los cultivos. Por ese motivo, será necesario esperar para determinar si efectivamente hubo daños y cuál fue su alcance.

En la tarde de este domingo cayó granizo acompañado de lluvia en El Socorro. — LA OPINION Cultivos y evaluación La evaluación de los lotes deberá realizarse durante las próximas horas, una vez que las condiciones permitan observar el estado de las plantas y determinar si existen daños visibles en hojas, tallos, vainas u otras partes de los cultivos.

El momento del ciclo productivo también constituye un factor relevante para establecer las consecuencias que pudo haber generado la tormenta. Los cultivos de arveja, lenteja y avena presentan distintos grados de desarrollo, por lo que la afectación puede variar incluso entre establecimientos ubicados a pocos kilómetros de distancia.

En este contexto, productores y especialistas deberán recorrer los lotes para determinar si la granizada provocó pérdidas productivas o si el acompañamiento de la lluvia redujo el efecto de las piedras sobre las plantas.

Por el momento, los registros disponibles permiten confirmar la presencia de granizo y precipitaciones importantes en El Socorro, pero no establecer una cifra de daños sobre la producción agrícola.

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Los vecinos de El Socorro compartieron en sus estados de Whatsapp y redes sociales la caída de granizo. — LA OPINION Lluvia en Pergamino En Pergamino se registraron 28 milímetros de precipitaciones. — LA OPINION La tormenta también dejó precipitaciones en distintos puntos de Pergamino y localidades cercanas. De acuerdo con los registros disponibles, en la ciudad de Pergamino se acumularon 28 milímetros durante la jornada.

En El Socorro se contabilizaron 30 milímetros, mientras que en Alfonzo se registraron 16 milímetros. Pinzón recibió 23 milímetros, La Violeta 8 y Guerrico 11.

En la zona de la Ruta Provincial 32, entre Arroyo Dulce y Rancagua, la lluvia alcanzó los 28 milímetros. También se registraron precipitaciones en General Rojo, con 20 milímetros.

En el sector rural, los registros fueron igualmente variables. En el campo Luis Roca, al norte de Bigand, Santa Fe, se contabilizaron 18 milímetros, mientras que en el campo El Desafío, ubicado en el Paraje La Vanguardia, se registró el mayor acumulado informado, con 40 milímetros.

Por su parte, el campo Raulito, en jurisdicción de Bigand, recibió 13 milímetros y en Pérez Millán se contabilizaron 8 milímetros.

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La distribución dispar de las precipitaciones muestra la variabilidad que tuvo la tormenta sobre el norte bonaerense y el sur de Santa Fe, con sectores que recibieron lluvias moderadas y otros donde los acumulados fueron considerablemente superiores.

En Pergamino llovieron 28 milímetros. — LA OPINION Granizo y precipitaciones La jornada había comenzado con condiciones de inestabilidad previstas para la región y durante la tarde se concretaron las precipitaciones anunciadas. El paso de la tormenta dejó registros de lluvia en Pergamino y varias localidades rurales, además de episodios de granizo en El Socorro.

Durante las próximas horas será posible establecer con mayor precisión si el fenómeno produjo daños en los cultivos. La evaluación será especialmente importante en aquellos lotes de arveja, lenteja y avena que se encuentran en etapas sensibles de desarrollo o próximos a ser destinados al corte.