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Invitan a un almuerzo de camaradería en la Casa Socorrense

La institución, que reúne desde hace medio siglo a vecinos y exresidentes de El Socorro, realizará un nuevo encuentro el domingo 27 de septiembre.

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20 de septiembre de 2026 a las 05:00 p. m.
Invitan a un almuerzo de camaradería en la Casa Socorrense
La Casa Socorrense tiene su sede en calle Rivadavia 648.Foto: CASA SOCORRENSE

La Casa Socorrense, con sede en Rivadavia 648, prepara un nuevo encuentro para compartir entre amigos y vecinos. En esta oportunidad, la institución realizará un almuerzo de camaradería el domingo 27 de septiembre, a las 13:00, una propuesta que forma parte de las reuniones que periódicamente organiza a lo largo del año.

Creada hace ya cincuenta años por un grupo de exresidentes de El Socorro, la entidad mantiene vigente el espíritu de encuentro que acompañó sus orígenes y continúa siendo un espacio para fortalecer los lazos entre quienes tienen un vínculo con la localidad y sus familias.

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Como ocurre habitualmente, el almuerzo ofrecerá un menú pensado para compartir alrededor de la mesa, que en esta ocasión incluirá carne asada de vaca, chorizos, ensalada, vino, gaseosas y postre helado. Para la sobremesa se servirá café con bombones y se realizará un bingo, completando una jornada que combinará gastronomía, entretenimiento y camaradería.

Las tarjetas tienen un valor de 30.000 pesos y pueden reservarse comunicándose con Chichí Ninona al 15466777.

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La propuesta vuelve a poner en primer plano uno de los objetivos que acompañan a la Casa Socorrense desde su creación: mantener el contacto entre sus integrantes y preservar los vínculos construidos a partir de una historia y un lugar compartidos.

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