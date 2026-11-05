Murciélagos en la vía pública: cómo actuar ante un hallazgo y prevenir la rabia

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Salud

La indicación principal es evitar manipularlos con las manos. En caso de encontrar un ejemplar en la calle, se recomienda utilizar guantes o pinzas para recogerlo y colocarlo en un recipiente de vidrio, de manera de impedir el contacto directo,

La Municipalidad de Pergamino difundió recomendaciones para actuar ante la presencia de murciélagos en la vía pública o dentro de los domicilios. Desde Defensa Civil y las áreas vinculadas a Zoonosis advirtieron que no se debe tener contacto directo con estos animales, especialmente cuando aparecen durante el día, están heridos o permanecen tirados en el suelo, ya que podrían encontrarse enfermos y eventualmente transmitir rabia.

La indicación principal es evitar manipularlos con las manos. En caso de encontrar un ejemplar en la calle, se recomienda utilizar guantes o pinzas para recogerlo y colocarlo en un recipiente de vidrio, de manera de impedir el contacto directo y permitir que posteriormente sea entregado a las dependencias municipales encargadas de realizar los procedimientos correspondientes.

Desde Defensa Civil explicaron que los murciélagos que habitan en Pergamino y en el territorio bonaerense son insectívoros, es decir, se alimentan exclusivamente de insectos. Por sus características, cumplen una función importante en el ambiente y resultan beneficiosos para las personas, dado que contribuyen al control natural de distintas poblaciones de insectos.

Sin embargo, hay determinadas situaciones que requieren especial atención. Los murciélagos tienen hábitos nocturnos y crepusculares, por lo que no es habitual encontrarlos durante el día expuestos en el suelo. Cuando aparecen adormecidos, heridos, inmóviles o muertos, existe la posibilidad de que estén enfermos y, entre otras patologías, que puedan tener rabia.

Por ese motivo, las autoridades insisten en que cualquier ejemplar que se encuentre en esas condiciones debe ser aislado y comunicado inmediatamente al Municipio, para que los profesionales puedan retirarlo y realizar los estudios correspondientes.

Dentro de los domicilios Otra de las situaciones contempladas en las recomendaciones oficiales es cuando un murciélago ingresa a una vivienda. En esos casos, si el animal se encuentra volando dentro de una habitación, se deberá intentar facilitar su salida por sus propios medios, sin perseguirlo ni intentar atraparlo directamente.

Si esto no resulta posible, la indicación es aislar el ambiente y comunicarse con el servicio municipal de atención telefónica 147 para solicitar asistencia. Aunque el murciélago parezca muerto, no se lo debe tocar, ya que existe riesgo de exposición a mordeduras. También es fundamental mantener alejados del lugar a los niños y las mascotas.

Desde Zoonosis de la provincia de Buenos Aires remarcaron la importancia de enseñarles a los más chicos que no deben jugar ni acercarse a estos animales. Advirtieron que la presencia de un murciélago durante el día o tirado en el piso constituye una señal de alerta, porque podría tratarse de un ejemplar enfermo y con posibilidades de transmitir rabia.

La prevención también contempla qué hacer ante un eventual contacto. Si una persona fue mordida por un murciélago, debe concurrir inmediatamente al Hospital para recibir atención médica y evaluar las medidas sanitarias necesarias.

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La importancia de vacunar a perros y gatos Las recomendaciones también alcanzan a los animales domésticos. Los murciélagos pueden transmitir la rabia de manera indirecta, a través de perros y gatos que hayan tenido contacto con un ejemplar infectado. Por eso, se insiste en la necesidad de mantener actualizada la vacunación antirrábica de las mascotas, que debe realizarse una vez al año.

Además, se aconseja mantener a perros y gatos dentro del hogar o bajo supervisión, evitando que puedan acercarse a murciélagos caídos o tener contacto con ejemplares que presenten comportamientos extraños.

En caso de advertir cambios inusuales en el carácter o la conducta de una mascota, se deberá dar aviso inmediatamente al área de Veterinaria para que puedan realizarse los estudios correspondientes.

En Pergamino, la campaña de vacunación antirrábica se desarrolla durante todo el año y es gratuita, por lo que los propietarios pueden acercarse a los espacios municipales habilitados para cumplir con esta medida preventiva.

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Una especie que cumple una función ambiental Desde los organismos sanitarios también buscaron llevar tranquilidad respecto de la presencia habitual de murciélagos. Los insectívoros son la única clase de estos animales existente en la provincia de Buenos Aires y, por su alimentación, cumplen un papel importante en el equilibrio ambiental.

Al consumir insectos ayudan a controlar naturalmente sus poblaciones, por lo que no se recomienda eliminarlos. La conducta adecuada es evitar el contacto directo, prevenir situaciones de riesgo y recurrir a las áreas especializadas cuando se detectan ejemplares que puedan estar enfermos.

Durante el día suelen refugiarse en lugares variados, como huecos de árboles, follaje de arbustos, edificios, construcciones, entretechos y aleros. Por la noche salen en busca de alimento y desarrollan su actividad habitual.