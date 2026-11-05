La prueba científica desarmó el falso suicidio de María Luján Alva

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El hecho fue presentado como un suicidio, hipótesis sostenida por la pareja de la víctima, Luis Alberto Villa Báez. Sin embargo, la persistencia de la familia y la revisión exhaustiva conducida por el equipo fiscal permitieron desarmar dicha coartada.

Una muerte presentada como un suicidio. Una familia y una amiga que buscaban respuestas. Y una investigación que volvió sobre la escena y la evidencia hasta establecer qué había ocurrido. Esa es la historia que reconstruye la nueva entrega de “Anatomía de una investigación”, la serie audiovisual del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires dedicada a mostrar el trabajo detrás de causas penales complejas.

El Área de Comunicación Digital y Redes Sociales de la Procuración General presenta este episodio a través de cuatro testimonios: de la fiscal Victoria Huergo; María Cecilia Vivas, integrante de la Secretaría de la UFIJ N.° 3 de La Plata; Gladys Alva, hermana de María Luján; y Silvina Melone, amiga de la víctima. Sus voces permiten seguir tanto el recorrido de la investigación como la búsqueda de verdad de las personas cercanas a la docente.

De la versión inicial a la reconstrucción de los hechos María Luján Alva tenía 40 años y era docente. En 2019 fue encontrada muerta en la vivienda de Villa Elvira, La Plata, que compartía con su pareja, Luis Alberto Villa Báez. Aunque el hecho fue presentado inicialmente como un suicidio, la investigación encontró elementos que exigían revisar esa explicación.

La autopsia, el análisis de la escena y los testimonios permitieron avanzar en la reconstrucción de lo sucedido.

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El desafío también fue llevar esos hallazgos al juicio por jurados y explicar con claridad la información científica y pericial compleja. Durante el debate, Huergo participó de una demostración para confrontar una hipótesis sobre la mecánica de la muerte con la evidencia reunida. El jurado emitió un veredicto unánime de culpabilidad contra Villa Báez y posteriormente se le impuso la pena de prisión perpetua.