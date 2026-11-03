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“Buscamos a los mejores”: la SIDE abrió por primera vez un concurso público para incorporar agentes de inteligencia

La inscripción se extiende hasta el 30 de noviembre y pide secundario completo. Los afiches en facultades de la UBA generaron malestar entre autoridades académicas.

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03 de noviembre de 2026 a las 03:12 p. m.
“Buscamos a los mejores”: la SIDE abrió por primera vez un concurso público para incorporar agentes de inteligencia

La Secretaría de Inteligencia de Estado puso en marcha un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación, el primero en la historia del organismo. La inscripción quedó habilitada este martes y se extenderá hasta el 30 de noviembre mediante un formulario digital, con el secundario completo como principal requisito.

“Por primera vez en su historia, la SIDE abre un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. A partir de hoy y hasta el 30 de noviembre, todos los ciudadanos argentinos que tengan el secundario completo podrán inscribirse”, afirmó el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, en un comunicado distribuido a la prensa.

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La campaña: afiches en la calle y en facultades

La convocatoria se difundió con una campaña de vía pública que replica la estética del reclutamiento clásico. Los afiches muestran la figura de un hombre vestido como romano antiguo, con corona de laurel y una bandera argentina en la mano, que señala al transeúnte con el dedo índice bajo la consigna “Buscamos a los mejores”. La imagen fue generada con inteligencia artificial y remite a las piezas de reclutamiento militar estadounidenses de 1917, las del Tío Sam.

Los carteles aparecieron en numerosas calles de la Ciudad de Buenos Aires y también en universidades privadas y en casas de estudio nacionales, entre ellas las facultades de Ingeniería y Derecho de la UBA. Según trascendió, esa decisión generó incomodidad en las autoridades académicas: fuentes al tanto de la convocatoria señalaron que a los rectores “no les gustó nada” la campaña. Desde el entorno del organismo atribuyeron esa reacción a la prevención que genera la historia de trabajo reservado de la institución.

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Los requisitos y las etapas del proceso

La convocatoria está dirigida a ciudadanos argentinos nativos, naturalizados o por opción. Los requisitos mínimos publicados son ciudadanía argentina, secundario completo y disponibilidad para trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires. También hay que superar controles de seguridad y médicos, incluida una investigación de antecedentes.

El formulario exige al menos 18 años y solicita información personal, estudios, idiomas, experiencia laboral y manejo de herramientas de oficina. Los datos se presentan con carácter de declaración jurada.

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Anotarse no garantiza un puesto. Una vez cerrado el período de inscripción, el secretario de Inteligencia establecerá la cantidad de vacantes y los perfiles que el organismo necesita cubrir. A partir de esa definición, la Escuela Nacional de Inteligencia realizará una preselección entre los postulantes admitidos.

El recorrido continúa con un examen digital de conocimientos generales y sigue con pruebas escritas, físicas y psicológicas, además de una entrevista personal y un coloquio eliminatorio. Quienes avancen cursarán el Curso Básico de Ingreso en la Escuela Nacional de Inteligencia.

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Un punto que el propio organismo remarca: aprobar todas las etapas tampoco asegura la incorporación. Las vacantes serán ocupadas por quienes obtengan las mejores posiciones hasta completar los cupos definidos. Quienes no lo logren podrán presentarse en una convocatoria posterior.

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“El desempeño durante esa formación y las vacantes disponibles determinarán quiénes finalmente se incorporarán a la carrera profesional del Cuerpo de Inteligencia de la Nación”, detalló Auguadra.

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El marco normativo

La inscripción comenzó formalmente a partir de la publicación de la Resolución 941/2026 en el Boletín Oficial. Pero el llamado se inscribe en una reforma más amplia: el Decreto 1021/2026 aprobó un nuevo estatuto del personal del organismo, cuyas disposiciones entrarán en vigor el 1° de enero de 2027, con una excepción prevista para el régimen de transición.

Ese estatuto contempla concursos anuales y una etapa de planta condicional, con contratos de hasta un año. Aprobar el curso tampoco concede, por sí solo, un derecho automático a quedar en la planta permanente.

El argumento oficial

Desde la SIDE presentan el cambio como una apuesta por el mérito y la despolitización del ingreso. “Con esta convocatoria damos un paso más en la profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional, con una carrera de inteligencia basada en el mérito, donde el ingreso se gane con capacidad y el crecimiento se sostenga con formación y resultados”, sostuvo Auguadra.

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Fuentes oficiales agregaron que la intención es evitar que los ingresantes provengan de “un nicho”: “Para tener a los mejores tenés que hacer un concurso público”, señalaron. El modelo que mencionan como referencia combina dos antecedentes: el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que forma a los diplomáticos argentinos, y el esquema de reclutamiento abierto que aplica la CIA en los Estados Unidos.

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Lo que no se informó

La página de reclutamiento no detalla salarios ni la cantidad de puestos a cubrir, y tampoco permite deducir qué destino tendrá cada postulante. Desde la secretaría evitaron dar cifras.

El llamado llega además en un contexto de reducción del empleo público, una tensión que distintos análisis señalaron en las primeras horas tras conocerse la convocatoria.

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