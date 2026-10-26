“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido”, dijo el Papa al confirmar su viaje a la Argentina

> “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido”, dijo el Papa al confirmar su viaje a la Argentina

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León XIV confirmó que visitará la Argentina en noviembre, y expresó su alegría por regresar a Sudamérica. Mientras crece la expectativa por su llegada, avanzan los preparativos en Buenos Aires y ya se anunciaron los artistas que estarán presentes en las celebraciones.

La visita del papa León XIV a la Argentina está cada vez más cerca y la confirmación del propio Pontífice renovó la expectativa de los fieles. Este lunes, el Santo Padre anunció que viajará a la Argentina, Uruguay y Perú, tal como estaba previsto antes de la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un cáncer de pulmón.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó León XIV en una publicación difundida en la red social X. En el mismo mensaje, manifestó su deseo de que el viaje permita fortalecer los vínculos entre los pueblos y renovar el compromiso evangelizador de la Iglesia.

“Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, agregó.

Desde la Oficina de Prensa de la Santa Sede también llevaron tranquilidad respecto de su estado de salud. “La recuperación del Santo Padre continúa, de acuerdo con las valoraciones positivas comunicadas por el equipo médico que lo atiende”, informaron.

La visita apostólica a la Argentina está prevista del 8 al 11 de noviembre y tendrá actividades en distintos puntos del país, con celebraciones litúrgicas, encuentros con jóvenes, representantes del mundo del trabajo y comunidades religiosas.

Buenos Aires se prepara para recibir al Papa Con vistas a la llegada de León XIV, comenzaron los trabajos para montar las estructuras del escenario en la zona del Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires. Las tareas forman parte de la organización de las actividades previstas durante la visita y provocarán cortes y restricciones al tránsito vehicular en distintos sectores de la Capital Federal.

El despliegue logístico busca garantizar el desarrollo de las celebraciones y la participación de los miles de peregrinos que se espera que lleguen para acompañar al Pontífice.

La agenda incluirá también una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde se realizará una vigilia en la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (Fadea). Esa misma noche, en Buenos Aires, tendrá lugar el Encuentro con los Jóvenes.

El cierre de la visita está previsto para el miércoles 11 de noviembre, con una Santa Misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que se perfila como uno de los acontecimientos más convocantes de la agenda papal.

Lucianos Pereyra, Abel Pintos, Maggie Cullen y Jairo, algunos de los artistas confirmados en la visita del Papa. — LA NACION Los artistas que acompañarán las celebraciones La música tendrá un lugar destacado durante las distintas actividades. Según informó la organización, más de 600 coristas y más de 200 músicos participarán de las celebraciones litúrgicas y los encuentros programados.

El lunes 9, durante la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, se presentarán Abel Pintos y el Coro Cottolengo Don Orione. En el Monumento de los Españoles actuarán Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Corrientes Purajhei y Magnificat. Por su parte, Agustín Day participará del encuentro con el mundo del trabajo en la UCA.

El martes 10, la vigilia en Córdoba contará con José Luis Miralles, el Coro Agnes, Ignacio Sagala, Toco para Dios, Maxi Larghi, Trinidad, Cor Mariae, Ruah, Tradición Serrana, Andrés Castellano, Jorge Rojas, Pablo Martínez, Jairo y DUITO.

Ese mismo día, el Encuentro con los Jóvenes en Buenos Aires tendrá como conductores a los periodistas Sofía Martínez y Nacho Girón. La propuesta musical reunirá a Banuev, Tati Domínguez, Alan Madanes, Maggie Cullen, el Ballet Maia Roldán, Valentino Merlo, Lucas Rodríguez y Nahuel Pennisi.

Finalmente, la misa en la Basílica de Luján, prevista para la mañana del miércoles 11, contará con Luciano Pereyra, Campedrinos, Filocalia, Carafea, Santiago Tucumán, el Ballet Sumampa y Hermanos Menta.

Desde la Conferencia Episcopal Argentina agradecieron especialmente a los artistas que aceptaron participar y ofrecer sus talentos para acompañar un acontecimiento significativo para la Iglesia y el país. Además, anticiparon que podrían sumarse nuevas propuestas musicales a medida que se acerque la fecha.

25.000 voluntarios y un kit preparado con fe y solidaridad Entre los preparativos también hay una tarea que reúne a cientos de personas: el armado de los kits destinados a los más de 25.000 voluntarios inscriptos para colaborar durante la visita apostólica.

La actividad se desarrolló entre el 23 y el 25 de octubre en el Regimiento de Patricios, en la ciudad de Buenos Aires, como parte del operativo coordinado por la Conferencia Episcopal Argentina junto con los equipos nacionales y las distintas sedes involucradas.

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Alrededor de 400 personas participaron en la preparación de los materiales que recibirán quienes estarán al servicio de los peregrinos y de las actividades previstas durante esos días.

Cada kit incluye un piluso, una botella, una correa para la credencial y un rosario rezado por las familias de Schoenstatt, que ofrecieron sus oraciones por quienes desempeñarán tareas de servicio. A estos elementos se sumarán la remera del voluntariado, la tarjeta SUBE, la credencial y una pulsera identificatoria.

Alrededor de 400 personas participan del armado de los kits para los voluntarios. — AICA El rosario tiene un significado especial para quienes participan de la iniciativa: representa una oración compartida y un gesto de cercanía hacia cada voluntario. Las jornadas de armado comienzan con una oración y continúan con la distribución de tareas, los controles y la preparación de los materiales.

Más allá de la organización logística, la experiencia se convirtió en una oportunidad de encuentro y comunión para personas que llegaron desde distintos puntos del país para colaborar.