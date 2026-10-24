> San Pedro: El Republicano, una pieza de la historia argentina que espera ser protegida

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El Grupo Conservacionista de San Pedro recordó el descubrimiento de la embarcación que participó en la Batalla de Vuelta de Obligado y advirtió sobre los riesgos que amenazan su conservación.

A once años del descubrimiento de los restos del bergantín Republicano en el río Paraná, frente al paraje histórico de Vuelta de Obligado, el Grupo Conservacionista de San Pedro recordó el hallazgo y expresó su preocupación por el deterioro del patrimonio sumergido. La institución también cuestionó la falta de medidas efectivas para proteger la embarcación.

El descubrimiento del Republicano en el río Paraná El hallazgo se produjo el 23 de octubre de 2015, durante un relevamiento del fondo del río Paraná realizado por integrantes del equipo de exploración del Museo Paleontológico de San Pedro. Javier Saucedo, Marcelo Duca, Felipe Aguilar y José Luis Aguilar utilizaban un sonar de barrido lateral para avanzar con un proyecto destinado a mapear la batimetría del frente fluvial del partido.

En medio de las tareas de prospección, las imágenes obtenidas con el instrumental permitieron identificar una estructura compatible con la mitad del casco de una embarcación y un mástil conservado en posición casi vertical sobre el lecho del río.

Luego de verificar las características del sitio, los investigadores comunicaron el descubrimiento a los organismos nacionales y provinciales competentes. El anuncio se formalizó en un acto público que reunió a autoridades, delegaciones escolares y vecinos, y tuvo una rápida repercusión en medios de comunicación de Argentina y del exterior.

El Republicano ocupa un lugar destacado en la historia nacional por su participación en la Batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre de 1845, bajo las órdenes del comandante Juan Bautista Thorne.

Una denuncia penal frenó los proyectos de conservación Desde el Grupo Conservacionista recordaron que, una semana después de la presentación pública del descubrimiento, el equipo recibió una denuncia penal por presuntas investigaciones no autorizadas.

Según señalaron, esa situación provocó la paralización del respaldo institucional que acompañaba la iniciativa y frenó los proyectos de conservación que se habían previsto para proteger los restos de la embarcación.

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El episodio marcó un punto de inflexión para el trabajo que buscaba avanzar en el estudio y la preservación de uno de los testimonios materiales vinculados con la resistencia argentina frente a las fuerzas anglo-francesas en el siglo XIX.

A once años del descubrimiento, la institución volvió a poner el foco en las dificultades para garantizar la protección de un patrimonio histórico que permanece bajo el agua y cuya conservación depende de medidas específicas de resguardo.

Advierten por el riesgo de las operaciones de extracción de arena La preocupación actual del equipo está vinculada con la continuidad de las operaciones de extracción de arena mediante buques succionadores en ese sector del río Paraná. Desde el museo advirtieron que estas actividades representan un riesgo para la integridad de los restos del Republicano y para la preservación del patrimonio arqueológico sumergido.

En ese contexto, también cuestionaron la burocracia estatal y la ausencia de mecanismos de protección que consideren suficientes para resguardar la embarcación histórica.