San Pedro realizará la Primera Bienal de Arte de Mujeres con más de 70 artistas

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El encuentro se desarrollará el sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Espacio Cultural Atticus, con muestras, música, teatro y actividades sobre los derechos de las mujeres.

La ciudad de San Pedro será escenario de la Primera Bienal de Arte de Mujeres, una propuesta que reunirá a más de 70 artistas locales durante el sábado 24 y domingo 25 de octubre. La iniciativa busca visibilizar las producciones culturales de mujeres del distrito, con una programación multidisciplinaria y actividades abiertas a toda la comunidad.

Primera Bienal de Arte de Mujeres en San Pedro: cuándo y dónde será La actividad fue presentada oficialmente durante una conferencia de prensa realizada en el Espacio Cultural Atticus, con la participación de representantes de la gestión municipal y referentes de la organización.

La ceremonia inaugural está prevista para el sábado a las 20:00 en la sede del centro cultural, ubicada en Maino 155. Desde la organización informaron que la propuesta estará abierta al público en general y que las actividades se desarrollarán con normalidad incluso en caso de mal tiempo, ya que tendrán lugar en un espacio cerrado.

La iniciativa apunta a generar un ámbito de encuentro para las artistas locales y fortalecer la presencia de las mujeres en los distintos espacios de expresión cultural.

Más de 70 artistas participarán con muestras y espectáculos La programación incluirá una amplia variedad de disciplinas artísticas. Durante las dos jornadas habrá exposiciones permanentes de pintura, escultura y fotografía, además de presentaciones de música, danza y teatro.

También se realizarán recitados de poesía, intervenciones de clown y performances en vivo. A estas propuestas se sumarán paneles y charlas abiertas, pensados para promover el intercambio entre las creadoras y el público asistente.

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El encuentro tendrá como eje temático los derechos conquistados por las mujeres a lo largo de la historia. La propuesta buscará abordar esa temática a través de diferentes lenguajes artísticos y poner en valor las producciones realizadas dentro del partido de San Pedro.

Quiénes presentaron la iniciativa y cómo continuará el proyecto El anuncio oficial contó con la presencia de la directora de Turismo, Marcela Cuñer; el director de Cultura, Roberto González; y las integrantes del comité organizador Isabel Posadas y Silvina Penino.

Durante la presentación, los referentes destacaron el objetivo de consolidar un espacio dedicado a la expresión y visibilización del arte producido por mujeres en el distrito.