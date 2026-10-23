San Pedro realizará la Primera Bienal de Arte de Mujeres con más de 70 artistas
El encuentro se desarrollará el sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Espacio Cultural Atticus, con muestras, música, teatro y actividades sobre los derechos de las mujeres.
La ciudad de San Pedro será escenario de la Primera Bienal de Arte de Mujeres, una propuesta que reunirá a más de 70 artistas locales durante el sábado 24 y domingo 25 de octubre. La iniciativa busca visibilizar las producciones culturales de mujeres del distrito, con una programación multidisciplinaria y actividades abiertas a toda la comunidad.
Primera Bienal de Arte de Mujeres en San Pedro: cuándo y dónde será
La actividad fue presentada oficialmente durante una conferencia de prensa realizada en el Espacio Cultural Atticus, con la participación de representantes de la gestión municipal y referentes de la organización.
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La ceremonia inaugural está prevista para el sábado a las 20:00 en la sede del centro cultural, ubicada en Maino 155. Desde la organización informaron que la propuesta estará abierta al público en general y que las actividades se desarrollarán con normalidad incluso en caso de mal tiempo, ya que tendrán lugar en un espacio cerrado.
La iniciativa apunta a generar un ámbito de encuentro para las artistas locales y fortalecer la presencia de las mujeres en los distintos espacios de expresión cultural.
Más de 70 artistas participarán con muestras y espectáculos
La programación incluirá una amplia variedad de disciplinas artísticas. Durante las dos jornadas habrá exposiciones permanentes de pintura, escultura y fotografía, además de presentaciones de música, danza y teatro.
También se realizarán recitados de poesía, intervenciones de clown y performances en vivo. A estas propuestas se sumarán paneles y charlas abiertas, pensados para promover el intercambio entre las creadoras y el público asistente.
El encuentro tendrá como eje temático los derechos conquistados por las mujeres a lo largo de la historia. La propuesta buscará abordar esa temática a través de diferentes lenguajes artísticos y poner en valor las producciones realizadas dentro del partido de San Pedro.
Quiénes presentaron la iniciativa y cómo continuará el proyecto
El anuncio oficial contó con la presencia de la directora de Turismo, Marcela Cuñer; el director de Cultura, Roberto González; y las integrantes del comité organizador Isabel Posadas y Silvina Penino.
Durante la presentación, los referentes destacaron el objetivo de consolidar un espacio dedicado a la expresión y visibilización del arte producido por mujeres en el distrito.
Además, anticiparon la intención de dar continuidad a la iniciativa con una frecuencia bianual. De concretarse ese propósito, la Bienal buscará establecerse como una propuesta periódica dentro de la agenda cultural de San Pedro, con nuevas oportunidades para que las artistas compartan sus trabajos y dialoguen con la comunidad.