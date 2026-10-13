Municipales de San Pedro instalaron una carpa frente al Palacio Municipal y esperan una reunión en La Plata
Los trabajadores de ATE y el STM mantienen las medidas de fuerza para reclamar la devolución de los descuentos salariales por los días de paro del mes pasado.
Los trabajadores municipales de San Pedro iniciaron este martes una nueva jornada de protesta frente al Palacio Municipal, con una carpa instalada sobre calle Pellegrini al 100 y medidas de fuerza en distintas áreas. El conflicto gira en torno a la devolución de los descuentos aplicados por los días de paro del último mes.
Municipales de San Pedro profundizan el reclamo por los descuentos salariales
Los empleados nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) sostienen las medidas de protesta para exigir que se reintegren los haberes descontados por las jornadas de paro realizadas durante septiembre.
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Desde anoche, los trabajadores instalaron una carpa frente al edificio municipal, en Pellegrini al 100. La protesta incluye retención de tareas, paro y movilización, en un escenario de tensión entre los gremios y el Ejecutivo local.
Además, los manifestantes volvieron a colocar montículos de neumáticos en el lugar, que podrían ser encendidos durante la jornada. En el acceso principal al Palacio Municipal se dispuso una guardia policial con el objetivo de prevenir posibles incidentes.
Reunión en La Plata entre los gremios y el Ejecutivo municipal
En paralelo a la protesta, los principales dirigentes sindicales y representantes del Gobierno municipal se trasladan a La Plata para participar de una audiencia convocada por la Dirección Provincial de Negociación Colectiva, dependiente del Ministerio de Trabajo bonaerense.
El encuentro está previsto para el mediodía de este martes y constituye una instancia clave para intentar avanzar en el conflicto. La convocatoria presencial contempla la presentación de documentación técnica y de las posiciones de cada parte.
Qué documentación se analizará durante la audiencia
Durante la reunión, los representantes de los trabajadores y las autoridades municipales expondrán sus argumentos sobre la situación salarial y las medidas adoptadas durante las últimas semanas.
Entre los puntos previstos figuran las posturas salariales, los fundamentos de los descuentos aplicados a los empleados y las justificaciones de las medidas de fuerza impulsadas por los sindicatos.
El resultado de la audiencia será relevante para determinar cómo continúa el conflicto en San Pedro y si existen posibilidades de alcanzar un entendimiento que permita destrabar el reclamo. Mientras tanto, los municipales mantienen la protesta frente al Palacio Municipal a la espera de avances en la negociación.