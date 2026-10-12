San Nicolás: Silvio Aguado llevó la microficción a la Feria del Libro Rumbo

San Nicolás

El escritor de San Pedro participó de la Feria del Libro Rumbo 2026 con una charla sobre la microficción, un género que construye historias a partir de la brevedad, las sugerencias y los silencios.

La Feria del Libro Rumbo 2026 tuvo entre sus protagonistas al escritor de la ciudad de San Pedro, Silvio Aguado, quien brindó una charla dedicada al universo de la microficción durante la primera jornada del encuentro cultural realizado en San Nicolás. La actividad formó parte de una programación que reunió literatura, talleres, presentaciones de libros y diversas expresiones artísticas.

Silvio Aguado presentó las particularidades de la microficción La charla se desarrolló el jueves 1 de octubre y estuvo centrada en las características de un género narrativo que busca contar historias con muy pocas palabras, sin perder profundidad ni capacidad de generar distintas interpretaciones.

Durante el encuentro, Aguado abordó la importancia de la precisión en la escritura y el papel que cumplen los elementos sugeridos, los silencios y aquello que el autor decide dejar fuera del relato. En la microficción, cada palabra adquiere un valor particular y contribuye a construir una historia que muchas veces trasciende lo que está escrito de manera explícita.

La propuesta permitió explorar recursos como la ironía, la sorpresa y la participación activa del lector, quien completa e interpreta los sentidos que el texto propone.

Historias breves que invitan a múltiples interpretaciones La microficción se distingue por condensar una narración en pocas líneas. Su brevedad, sin embargo, no implica necesariamente una historia simple: muchas veces, los textos abren interrogantes, plantean situaciones inesperadas o permiten diferentes lecturas a partir de una frase o un desenlace.

En este género, los silencios también forman parte de la construcción narrativa. Aquello que no se cuenta puede resultar tan importante como lo que aparece expresado, ya que invita al lector a imaginar escenarios, establecer conexiones y elaborar sus propias interpretaciones.

La actividad de la Feria del Libro Rumbo acercó estas herramientas a los asistentes y puso en valor una modalidad literaria que encuentra en la síntesis y la sugerencia algunos de sus principales recursos expresivos.

La trayectoria literaria de Silvio Aguado, escritor de San Pedro Silvio Orlando Aguado es un escritor de San Pedro con trayectoria en poesía y narrativa, especialmente vinculado con la microficción. Entre sus publicaciones se encuentran Hasta el umbral de tu cuerpo, dedicado a la poesía, y los libros de microficciones LetraSurgentes y DioseSurgentes.

Además de su producción individual, participó en antologías y diferentes encuentros literarios. Su vínculo con la actividad cultural de San Nicolás también tiene antecedentes: en 2022 formó parte de encuentros de microficcionistas organizados en el marco de la revista oral El Escarabajo Sepia. Sus textos, además, integraron proyectos audiovisuales realizados en la ciudad.