San Nicolás: a días de la Procesión a Nado, piden liberar los cupos de quienes no puedan participar

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San Nicolás

La novena edición se realizará el martes 8 de diciembre y ya no quedan lugares disponibles. La organización pidió que quienes no puedan asistir avisen para liberar sus cupos y permitir que participen otros nadadores.

La tradicional Procesión a Nado de San Nicolás ya tiene todos sus cupos de inscripción completos para su novena edición, que se llevará a cabo el próximo martes 8 de diciembre. Ante la gran convocatoria, los organizadores solicitaron la colaboración de los participantes y pidieron que quienes no puedan concurrir comuniquen su decisión con anticipación.

La Procesión a Nado tendrá sus cupos completos en la novena edición El encuentro, que convoca cada año a nadadores de distintos lugares para participar de una manifestación de fe y devoción, volverá a reunir a la comunidad en una actividad que ya forma parte del calendario tradicional de San Nicolás.

En esta oportunidad, la cantidad de inscriptos alcanzó el límite previsto por la organización. Por ese motivo, desde la coordinación difundieron un comunicado para recordar la importancia de asumir el compromiso de participar una vez confirmada la inscripción.

La realización de una actividad de estas características demanda un importante esfuerzo económico y operativo. Entre los aspectos fundamentales se encuentran la logística necesaria para el desarrollo de la jornada y los dispositivos de seguridad destinados a garantizar que los participantes puedan llevar adelante la experiencia en condiciones adecuadas.

Cómo avisar si no se puede participar de la Procesión a Nado Desde la organización remarcaron que aquellas personas que se hayan inscripto y que, por diferentes motivos, finalmente no puedan asistir deberán informar su ausencia a través del correo electrónico procesionanado@gmail.com.

El aviso anticipado permitirá reorganizar los lugares disponibles y ofrecer la posibilidad de participar a otros nadadores que no llegaron a completar su inscripción debido a que los cupos se agotaron.

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Los responsables del encuentro destacaron especialmente la necesidad de contar con la colaboración de cada participante, ya que la confirmación de una vacante implica una planificación previa para garantizar el desarrollo de la actividad.

Qué pasará con quienes no asistan y no informen su ausencia En el comunicado también se estableció una advertencia para quienes no concurran a la convocatoria y tampoco comuniquen previamente que no podrán participar.

En esos casos, los organizadores señalaron que las personas inscriptas que no se presenten sin dar aviso quedarán imposibilitadas de participar de la próxima edición de la Procesión a Nado.

La medida apunta a promover la responsabilidad y el compromiso de los participantes, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una propuesta gratuita que requiere organización, recursos y planificación.