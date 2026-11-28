San Nicolás: la baja de la natalidad impacta en las inscripciones escolares para el ciclo lectivo 2027

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San Nicolás

La disminución de alumnos preocupa a escuelas públicas y privadas de San Nicolás. La caída de los nacimientos ya se refleja en las aulas y obliga a revisar la continuidad de algunos cursos.

La inscripción para el ciclo lectivo 2027 comenzó a mostrar una tendencia que preocupa a las comunidades educativas de San Nicolás: cada vez hay menos alumnos para ingresar a las escuelas. La situación alcanza tanto a establecimientos públicos como privados y se vincula principalmente con la sostenida caída de la natalidad, que ya tiene consecuencias en los niveles inicial, primario y secundario.

La caída de la matrícula escolar se profundiza en San Nicolás La disminución de estudiantes no es un fenómeno nuevo, pero en los últimos años comenzó a hacerse más evidente. Mientras anteriormente algunas familias debían realizar largas filas para conseguir vacantes o reclamaban por la apertura de nuevos jardines de infantes, actualmente hay establecimientos que mantienen abiertas sus inscripciones ante la falta de demanda.

Desde la Jefatura Distrital de Gestión Pública señalaron que en San Nicolás la reducción puede observarse desde hace aproximadamente dos años. Según explicaron, los grupos de los dos primeros años de primaria tienen actualmente un promedio de 20 estudiantes, cuando anteriormente solían estar integrados por unos 24 alumnos.

La situación también fue advertida por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), desde donde señalaron que las preinscripciones para el próximo ciclo lectivo presentan dificultades, especialmente en los niveles inicial y primario.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, explicó que el descenso de los nacimientos representa una pérdida progresiva de potenciales estudiantes para el sistema educativo. "Si hay 400.000 nacimientos menos en diez años, son 400.000 potenciales alumnos que no están, que antes teníamos en el sistema y hoy no están", sostuvo.

Además, indicó que la disminución, que inicialmente se percibía con mayor fuerza en las salas maternales y jardines de infantes, ahora también comienza a sentirse en los primeros años de la escuela primaria.

Los datos muestran una reducción de casi 2.000 alumnos en el nivel inicial Las estadísticas oficiales permiten dimensionar el alcance de la problemática. De acuerdo con los registros de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, San Nicolás pasó de tener 35.991 estudiantes inscriptos en los niveles inicial, primario y secundario durante 2025 a registrar 35.047 en 2026. La diferencia representa 944 alumnos menos en un año.

El retroceso es particularmente significativo en el nivel inicial. En 2019, los jardines de infantes públicos y privados del distrito reunían 7.662 alumnos, mientras que en 2026 la cifra descendió a 5.801. Esto representa una pérdida de 1.861 matrículas, equivalente al 24,3% en siete años.

La evolución de los últimos ciclos lectivos también muestra la continuidad de esta tendencia. En 2023 se contabilizaron 6.535 estudiantes en el nivel inicial, de los cuales 3.938 concurrían a establecimientos estatales y 2.597 a instituciones privadas.

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Dos años después, en 2025, la matrícula había descendido a 6.076 alumnos. Para 2026 llegó a 5.801, con una reducción de otros 275 estudiantes respecto del ciclo anterior.

En el nivel primario también se observa el impacto de la menor cantidad de nacimientos. Durante 2026 se inscribieron 638 alumnos menos que en 2025, una diferencia que anticipa nuevos desafíos para las instituciones en los próximos años, a medida que las cohortes más pequeñas avancen dentro del sistema educativo.

La fusión de cursos aparece como respuesta a la falta de alumnos La disminución de la matrícula ya tiene consecuencias en la organización de las escuelas. Tanto en establecimientos públicos como privados, la fusión de cursos y, en algunos casos, el cierre de secciones aparecen como alternativas frente a la escasa cantidad de estudiantes.

Docentes en actividad señalaron que el problema tiene mayor incidencia en el nivel inicial, donde algunas instituciones buscan distintas estrategias para sostener las salas. Como ejemplo, mencionaron que hay jardines con salas de 3 años que incorporan niños de 2 años para evitar el cierre de secciones.

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La situación también alcanza al nivel secundario. Allí, además de la reducción de inscriptos, se advierten dificultades vinculadas con la inasistencia, un factor que también incide en la continuidad de determinados cursos y obliga a reorganizar las divisiones para garantizar el dictado de clases.

A la caída de la natalidad se suman otras variables que condicionan la elección y permanencia de los estudiantes en las instituciones. Entre ellas aparecen las dificultades económicas de las familias para afrontar las cuotas de los colegios privados y los gastos cotidianos de transporte cuando deben trasladarse hasta establecimientos alejados de sus hogares.