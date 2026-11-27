San Nicolás: un motociclista fue trasladado de urgencia al hospital tras chocar contra un auto en la Ruta 188

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San Nicolás

Un joven de 23 años resultó herido luego de protagonizar una colisión con un Toyota Etios en San Nicolás. Policía Científica realizó pericias y secuestró ambos vehículos.

27 de noviembre de 2026 a las 08:45 a. m.

27 de noviembre de 2026 a las 08:45 a. m.

Un motociclista de 23 años debió ser trasladado de urgencia al hospital este jueves, luego de protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil sobre la Ruta Nacional 188, en San Nicolás. El siniestro ocurrió entre las calles Balcarce y Varela y motivó la intervención de personal policial y de emergencias.

Cómo fue el accidente en la Ruta 188 de San Nicolás De acuerdo con la información policial, en el hecho participaron un Toyota Etios blanco, conducido por una mujer de 31 años, domiciliada en Villa Constitución, y una motocicleta Honda Biz de 110 centímetros cúbicos, de color negro, al mando de un joven de 23 años, con domicilio en San Nicolás.

Por causas que todavía no fueron establecidas, ambos vehículos colisionaron mientras circulaban por ese sector de la Ruta Nacional 188. Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones que hicieron necesario su traslado a un centro de salud local para recibir atención médica.

Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre la gravedad de las heridas ni sobre la evolución del motociclista después de su ingreso al hospital.

Policía Científica realizó pericias y secuestró los vehículos Luego del accidente, efectivos de la Policía Científica se hicieron presentes en el lugar para llevar adelante las tareas periciales correspondientes. El objetivo de los trabajos fue relevar la escena, reunir elementos de prueba y establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Como parte del procedimiento, las autoridades dispusieron el secuestro del Toyota Etios y de la motocicleta Honda Biz. Ambos rodados quedaron a disposición de la investigación para ser sometidos a los análisis técnicos que permitan aportar información sobre la mecánica del siniestro.

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Las pericias serán fundamentales para determinar cómo se produjo el impacto y establecer las eventuales responsabilidades de los conductores involucrados.

Intervención judicial por lesiones culposas En el lugar trabajó personal de la Comisaría Segunda de San Nicolás, que intervino en las actuaciones y dio participación a la Unidad Funcional de Instrucción N° 2.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas”, mientras avanzan las diligencias judiciales para esclarecer lo ocurrido.