San Nicolás: Un niño habría provocado un incendio al jugar con un encendedor y un hombre terminó hospitalizado

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San Nicolás

El fuego se habría iniciado debajo de un colchón en una vivienda de Don Bosco al 500. Bomberos sofocaron las llamas y un hombre de 47 años fue trasladado al Hospital San Felipe por inhalación de humo.

Un incendio registrado este lunes en una vivienda ubicada en Don Bosco al 500 movilizó a personal policial, Bomberos y servicios de emergencia. El episodio se habría originado cuando un menor de edad manipulaba un encendedor debajo de un colchón. Como consecuencia, un hombre de 47 años debió ser trasladado al Hospital San Felipe de la ciudad de San Nicolás por inhalación de humo.

Cómo se habría iniciado el incendio en la vivienda De acuerdo con la información oficial, la intervención comenzó a partir de un llamado al sistema de emergencias 911, que alertó sobre un incendio en un domicilio de la zona de Don Bosco al 500.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, se entrevistaron con una mujer de 38 años, quien explicó que el fuego se habría iniciado mientras su hijo menor de edad manipulaba un encendedor debajo de un colchón.

Según el relato aportado a las autoridades, las llamas comenzaron en ese sector de la vivienda y generaron una situación que requirió la intervención inmediata de los servicios de emergencia. La manipulación del encendedor habría sido el desencadenante del episodio, aunque las circunstancias fueron consignadas de acuerdo con la información inicial recabada en el lugar.

El hecho motivó el despliegue de los recursos de emergencia para controlar el fuego y asistir a las personas que se encontraban en el domicilio. La situación también requirió la participación de personal policial para tomar conocimiento de lo ocurrido y coordinar las actuaciones correspondientes.

Un hombre de 47 años fue trasladado al Hospital San Felipe Uno de los principales afectados por el episodio fue un hombre de 47 años, quien habría inhalado humo durante el incendio. Ante esta situación, se solicitó la presencia de una ambulancia para brindarle asistencia médica.

El personal sanitario acudió a la vivienda, evaluó al hombre y dispuso su traslado al Hospital San Felipe, donde quedó a disposición de los profesionales de salud para recibir la atención necesaria.

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La inhalación de humo durante un incendio puede representar un riesgo para la salud, incluso cuando las llamas no alcanzan directamente a una persona. Por ese motivo, la intervención de los servicios médicos resultó necesaria para evaluar el estado del hombre y determinar si requería cuidados adicionales.

Hasta la información disponible sobre el episodio, no se precisaron detalles sobre su evolución clínica ni sobre el tiempo que debía permanecer en observación. Tampoco se difundieron otros datos sobre posibles personas afectadas por el humo dentro de la vivienda.

Bomberos lograron controlar las llamas y evitar que el fuego avanzara En paralelo con la asistencia médica, una dotación de Bomberos trabajó en el domicilio para sofocar el incendio. Los efectivos realizaron las tareas necesarias para controlar las llamas y evitar que el fuego continuara propagándose hacia otros sectores de la propiedad.

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La intervención permitió extinguir el foco ígneo y controlar la situación, mientras los demás servicios de emergencia actuaban en el lugar. La presencia de Bomberos fue fundamental para contener el incendio y reducir el riesgo de que las llamas provocaran mayores daños.

El episodio volvió a poner en evidencia los riesgos que puede implicar la manipulación de encendedores y otros elementos que producen fuego dentro de una vivienda, especialmente cuando hay menores de edad. El contacto de una llama con materiales inflamables, como colchones, ropa o muebles, puede favorecer que un foco pequeño se convierta rápidamente en un incendio.