San Nicolás: 54 internos participaron de una jornada por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural

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San Nicolás

La actividad se realizó en la Escuela Primaria de Adultos de la Unidad Penal 3 e incluyó videos y una charla sobre identidad cultural y pueblos originarios.

En la Unidad Penal 3 de San Nicolás, 54 personas privadas de la libertad que cursan sus estudios primarios participaron de una jornada educativa por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La propuesta incluyó proyecciones audiovisuales y una charla histórica para reflexionar sobre la identidad, las tradiciones y los derechos de los pueblos originarios.

Una jornada educativa por la diversidad cultural en la Unidad 3 La actividad se desarrolló en la Escuela de Educación Primaria de Adultos (EEPA) N° 701, en el marco de las conmemoraciones por el 12 de octubre. Participaron alumnos, docentes y autoridades educativas y penitenciarias, en una propuesta orientada a fortalecer la formación y el respeto por las distintas identidades culturales.

La jornada comenzó con el izamiento de la bandera nacional y continuó con la proyección de videos relacionados con la diversidad cultural y el significado de la Wiphala, una bandera representativa de los pueblos andinos.

La Wiphala y su significado para los pueblos originarios Durante la actividad se explicó el simbolismo de la Wiphala, conformada por 49 cuadrados distribuidos en siete colores: rojo, naranja, amarillo, blanco, verde, azul y violeta. Cada uno se vincula con diferentes aspectos de la cosmovisión andina, entre ellos la tierra, la sociedad, la energía, el conocimiento, la economía y el universo.

La presentación permitió abordar el valor de los símbolos culturales y su relación con la historia, las tradiciones y la identidad de los pueblos originarios. La propuesta buscó generar un espacio de aprendizaje y reflexión entre los estudiantes que asisten a la escuela dentro de la unidad penitenciaria.

Por qué se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural Posteriormente, el profesor de Historia Ricardo Primo brindó una charla sobre el significado de la fecha, que se conmemora cada 12 de octubre. Durante su exposición, explicó la transformación de la efeméride, que en 2010 reemplazó la denominación de «Día de la Raza» por la actual, con el objetivo de promover una mirada crítica sobre la historia y reconocer la diversidad de identidades culturales.

La actividad contó con la presencia de la directora del nivel primario, Emilce Sayago; el profesor Ricardo Primo; la subdirectora de Inclusión, Cecilia Acosta; la coordinadora de Educación y Cultura, Belén Kerbel; la delegada de Cultura, Luciana Novillo, y representantes de la comunidad educativa.