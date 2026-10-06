San Nicolás, incluido en un proyecto que limita la compra de tierras rurales por extranjeros

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San Nicolás

La iniciativa busca regular la propiedad rural en Buenos Aires y fija un máximo de 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la Zona Núcleo.

06 de octubre de 2026 a las 08:53 a. m.

06 de octubre de 2026 a las 08:53 a. m.

La ciudad de San Nicolás quedó incluido en un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense que propone establecer nuevas restricciones para la adquisición y concentración de tierras rurales por parte de extranjeros. El distrito integra la denominada Zona Núcleo, donde la iniciativa plantea un límite de 1.000 hectáreas para un mismo titular.

Qué propone el proyecto para las tierras rurales bonaerenses La iniciativa fue presentada en el Senado bonaerense por Sergio Berni, presidente del bloque de Fuerza Patria, bajo el nombre de “Tutela Estratégica del Territorio Rural Bonaerense”. El objetivo es crear un régimen provincial destinado a regular la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales.

Uno de los principales puntos establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no puedan controlar más del 15% de la superficie rural de la provincia, mientras que ese mismo porcentaje funcionaría como límite dentro de cada municipio.

De acuerdo con los datos utilizados para fundamentar la propuesta, actualmente hay 834.421 hectáreas rurales en manos extranjeras en la provincia de Buenos Aires, equivalentes al 2,89% del total rural bonaerense.

Sin embargo, la distribución territorial es desigual. Campana registra un 50,2% de superficie rural en manos extranjeras y Zárate alcanza el 24,8%, ambos por encima del límite del 15% que plantea el proyecto.

San Nicolás integra la Zona Núcleo y tendría un límite de 1.000 hectáreas La propuesta establece una regulación particular para la Zona Núcleo, integrada por 22 municipios bonaerenses considerados parte de una de las principales áreas productivas del país.

Además de San Nicolás, forman parte de esta clasificación distritos como Ramallo, San Pedro, Pergamino, Junín, Rojas, Chacabuco, Chivilcoy, Bragado y Arrecifes.

Para estos municipios, el proyecto plantea que un mismo titular extranjero no pueda poseer más de 1.000 hectáreas rurales. Se trata de un criterio que retoma una de las restricciones que contemplaba la Ley Nacional 26.737 de Tierras Rurales, antes de su derogación mediante el artículo 154 del DNU 70/2023.

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La iniciativa también establece que las personas o sociedades pertenecientes a una misma nacionalidad no puedan concentrar más del 30% del cupo total habilitado para extranjeros.

Otro de los puntos centrales es la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales, junto con mecanismos destinados a identificar a los beneficiarios finales de sociedades, fideicomisos y fondos de inversión que intervengan en operaciones sobre inmuebles rurales.

El proyecto también contempla islas, humedales y áreas estratégicas La propuesta incorpora una protección especial para territorios considerados estratégicos, entre ellos cuencas hídricas, humedales, islas, costas, áreas naturales protegidas, cinturones hortícolas y superficies vinculadas con la agricultura familiar.

Este aspecto tiene particular relevancia para San Nicolás debido a su ubicación sobre el río Paraná y a la presencia de islas y humedales dentro de su territorio.

El debate provincial se desarrolla luego de una decisión de la Corte Suprema relacionada con la derogación de la Ley Nacional de Tierras Rurales. El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia que mantenía suspendida la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, aunque no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, había establecido un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y contemplaba restricciones vinculadas con la nacionalidad y la superficie que podía concentrar un mismo propietario.