San Nicolás: una trabajadora sexual de Rosario denunció un abuso grupal y señaló a seis hombres, algunos nicoleños

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San Nicolás

La mujer, de 30 años, aseguró que fue golpeada, abusada y filmada en un motel. Formalizó la denuncia el 26 de octubre y manifestó que tiene miedo de salir a la calle.

Una trabajadora sexual de 30 años denunció haber sido víctima de un presunto abuso sexual grupal en un motel de Rosario y señaló a seis hombres que, según su testimonio, serían oriundos de San Nicolás. La mujer relató que fue golpeada, agredida sexualmente y filmada durante el episodio. La investigación quedó en manos de la Justicia.

La denuncia por abuso sexual grupal en Rosario De acuerdo con el relato publicado por EL NORTE, el episodio habría ocurrido durante la madrugada del viernes 23 de octubre, luego de que la mujer conociera a uno de los jóvenes en el casino City Center de Rosario. Según explicó, había acordado mantener un encuentro únicamente con él, pero terminó trasladándose junto a su amiga y otros cinco hombres hasta el motel Las Brujas.

La denunciante contó que aquella noche había concurrido al casino acompañada por una amiga de 22 años. Allí intercambió su número telefónico con uno de los jóvenes y acordó encontrarse posteriormente. El muchacho estaba acompañado por un grupo de amigos y todos se dirigieron hacia una estación de servicio donde tenían estacionado un Volkswagen Vento.

Según su testimonio, durante el trayecto los hombres protagonizaron algunos incidentes en la vía pública y mantuvieron discusiones con personas que cuidaban vehículos. Mientras tanto, su amiga intentó solicitar un vehículo mediante una aplicación de transporte, pero los viajes fueron cancelados en tres oportunidades.

Finalmente, ambas mujeres y los seis jóvenes subieron al mismo automóvil. La denunciante sostuvo que inicialmente le habían dicho que llevarían a los amigos del muchacho, pero el recorrido cambió y el vehículo tomó la avenida Circunvalación en dirección al motel.

La mujer aseguró que llegaron alrededor de las 2 de la madrugada. Su amiga decidió retirarse mediante un Uber, mientras que ella permaneció en el establecimiento porque había acordado un encuentro con uno de los jóvenes.

El relato de las agresiones y el pedido de ayuda En su declaración, la mujer sostuvo que comenzó a mantener relaciones con el joven con quien había pactado el encuentro, pero que posteriormente ingresaron otros integrantes del grupo al dormitorio.

Según denunció, los hombres la sujetaron, la golpearon y abusaron sexualmente de ella. También afirmó que fue filmada durante las agresiones y que, en un primer momento, no le permitían abandonar la habitación.

"Estaba muy asustada, muy angustiada, mi mente nula", relató al medio nicoleño al describir lo sucedido.

La denunciante también señaló que ninguna persona del establecimiento se acercó para intervenir o comunicarse con quienes estaban en la habitación. Sin embargo, aseguró que uno de los integrantes del grupo, a quien no identificó como participante de las agresiones, intervino para tranquilizar a los demás y permitirle retirarse.

Una vez fuera del motel, solicitó un automóvil mediante una aplicación de transporte y regresó a su domicilio cerca de las 4 de la madrugada.

Durante los días posteriores, la mujer acudió a la guardia del Sanatorio de la Mujer por las lesiones que presentaba y también se comunicó con la línea 144 para recibir orientación y asistencia.

Finalmente, el lunes 26 de octubre formalizó la denuncia ante el Área de Investigación en Violencia de Género, Sexual y Familiar de Rosario.

Los hombres señalados y el temor de la denunciante En el marco de su presentación, la mujer identificó a seis presuntos involucrados y mencionó entre ellos a Dylan Ullua, Tiago Wertz, Agustín Wertz y Román Campione. Según su testimonio, los hombres serían de San Nicolás.

La denunciante indicó que se estaban revisando cámaras de seguridad y que, al momento de brindar su testimonio a EL NORTE, ninguno de los señalados se encontraba detenido.

La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio, establecer las responsabilidades individuales y avanzar con las medidas de prueba correspondientes. Hasta el momento, los hechos relatados forman parte de una denuncia y deberán ser acreditados en el ámbito judicial.

Mientras tanto, la mujer aseguró que atraviesa un difícil momento emocional y que las consecuencias de lo ocurrido afectan su vida cotidiana. Contó que padece ansiedad, tiene dificultades para dormir y siente temor incluso de realizar actividades que antes formaban parte de su rutina.

"Estoy mal, estoy con mucha ansiedad", expresó. Y resumió el miedo que asegura sentir desde aquella madrugada con una frase contundente: "Tengo miedo de salir a la calle, tengo miedo de hasta de ir al gimnasio".