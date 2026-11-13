San Nicolás: El río Paraná sigue creciendo y se acerca al nivel de alerta

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San Nicolás

El hidrómetro de Prefectura registró 3,24 metros este viernes y el nivel del río continúa en ascenso. Los pronósticos anticipan que la creciente se mantendrá durante las próximas semanas.

13 de noviembre de 2026 a las 09:45 a. m.

13 de noviembre de 2026 a las 09:45 a. m.

El río Paraná continúa aumentando su altura frente a San Nicolás y se aproxima progresivamente al nivel de alerta establecido para la ciudad. Este viernes 13 de noviembre, la medición de Prefectura Naval Argentina en la zona portuaria marcó 3,24 metros, en un escenario de creciente que podría prolongarse durante las próximas semanas.

El Paraná subió 42 centímetros en diez días Los registros oficiales permiten observar la evolución de la altura del río durante las últimas jornadas. El pasado 3 de noviembre, el hidrómetro ubicado en la zona portuaria de San Nicolás marcaba 2,82 metros. Diez días después, la medición alcanzó los 3,24 metros, lo que representa un incremento de 42 centímetros.

Con este registro, el Paraná quedó a 96 centímetros del nivel de alerta, establecido en los 4,20 metros para San Nicolás. Si bien todavía se encuentra por debajo de ese umbral, la continuidad de la tendencia ascendente mantiene la atención sobre el comportamiento del río.

La situación también se refleja en otras localidades de la región. En Rosario, el Paraná alcanzó este jueves los 4,53 metros, de acuerdo con los datos difundidos por medios de esa ciudad.

Allí, la creciente también provocó la acumulación de camalotes, ramas y otros elementos arrastrados por la corriente. Estos materiales generan complicaciones para la navegación y afectan el funcionamiento de algunas instalaciones vinculadas con la captación de agua potable.

Qué dicen los pronósticos sobre la próxima crecida Las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) indican que el río todavía podría continuar aumentando su altura y que el pico de la creciente no se habría alcanzado.

Según un informe difundido este jueves, el Paraná podría llegar a los 5,20 metros frente a Rosario alrededor del próximo 24 de noviembre. De concretarse esa estimación, superaría el nivel de alerta establecido para esa ciudad, que se encuentra en los 5 metros.

Aunque ese pronóstico corresponde específicamente a Rosario y no puede trasladarse de manera directa a San Nicolás, constituye una referencia para seguir la evolución del fenómeno en este sector del río.

El comportamiento del Paraná en las localidades ubicadas aguas arriba y las próximas actualizaciones de los organismos técnicos serán determinantes para conocer cómo podría evolucionar la creciente en el norte bonaerense.

Cuáles son los niveles de alerta y evacuación en San Nicolás En San Nicolás, las autoridades establecieron en 4,20 metros el nivel de alerta del río Paraná, mientras que la referencia de evacuación se encuentra fijada en los 5 metros.

Con los 3,24 metros registrados este viernes, el río permanece por debajo de ambas marcas. Sin embargo, la diferencia con el primer umbral se redujo durante los últimos días y la tendencia creciente obliga a mantener un seguimiento de las mediciones.

Por el momento, los datos disponibles no indican que se haya alcanzado una situación de alerta o evacuación en la ciudad. La atención está puesta en la evolución de los niveles durante la segunda quincena de noviembre, un período para el que los pronósticos anticipan que el Paraná podría seguir creciendo.