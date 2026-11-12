> San Nicolás: ofertas de empleo, qué perfiles buscan las empresas y cómo postularse

San Nicolás

Empresas y comercios de San Nicolás y la región mantienen convocatorias para incorporar personal. Hay vacantes en ventas, panadería, atención al público, diseño web, vigilancia y otros rubros.

En San Nicolás y localidades de la región continúan vigentes distintas búsquedas laborales destinadas a cubrir puestos en empresas, comercios y establecimientos gastronómicos. Las propuestas están dirigidas a personas con diferentes perfiles y niveles de experiencia, con requisitos específicos de formación, disponibilidad horaria y conocimientos. También se detallan los medios habilitados para enviar el currículum.

Qué puestos de trabajo se buscan en San Nicolás Entre las convocatorias difundidas se encuentran varias oportunidades en el sector comercial y de servicios.

Una empresa local busca incorporar personal para ventas y creación de contenido digital. El puesto requiere experiencia en atención al cliente, manejo de redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, conocimientos de WhatsApp Business y herramientas como Canva y CapCut. También se valoran las habilidades de comunicación, la iniciativa y el interés por la tecnología. La edad preferente es de entre 25 y 35 años. Los interesados pueden enviar su CV a sasriosur@gmail.com.

Por otra parte, se solicita personal con experiencia comprobable en diseño y administración de páginas web. La búsqueda tiene carácter urgente y los antecedentes laborales deben enviarse a bypiafrancesca@gmail.com.

La heladería Maxim’s, ubicada en barrio Somisa, busca una persona para realizar tareas múltiples. Entre las condiciones se establece ser mayor de 21 años, contar con disponibilidad full time para turnos rotativos de tarde y noche y tener movilidad propia, requisito excluyente. Se valorará la experiencia en el rubro o en atención al público.

En este caso, los currículums se reciben exclusivamente de manera presencial, de lunes a viernes, entre las 11:30 y las 19:00, en avenida Central 2430. No se aceptan postulaciones por redes sociales.

Búsquedas en empresas, comercios y panaderías La empresa CI.DE.CON abrió una convocatoria para incorporar un oficial múltiple con especialidad en torno paralelo y experiencia comprobable. Los interesados deben enviar su currículum a rrhh@cidecon.com.ar, con el asunto "Oficial múltiple".

También hay una oportunidad en Korcega, que busca personal para el sector de fiambrería. Los requisitos incluyen conocimientos en el rubro, carnet de manipulación de alimentos, carnet de conducir y tener entre 25 y 40 años. La convocatoria está dirigida a postulantes de sexo masculino. Los CV se reciben por WhatsApp al 3364-023226.

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En el rubro comercial, Autocrédito busca incorporar asesores y asesoras de ventas de entre 18 y 30 años, con disponibilidad full time, predisposición para capacitarse y un perfil proactivo y dinámico.

La propuesta contempla matrícula profesional, capacitación constante, posibilidades de crecimiento, horario establecido, buen clima laboral y premios por cumplimiento de objetivos. Los interesados pueden postularse a través del correo autocreditoseleccion@gmail.com.

Por su parte, Epika Panadería necesita incorporar un maestro panadero con experiencia comprobable en elaboración de productos, disponibilidad horaria para turnos rotativos y carnet de manipulación de alimentos vigente. También se requiere responsabilidad, compromiso, buen trato y capacidad para trabajar en equipo. Los currículums deben enviarse a epikapanaderia@gmail.com.

Otra convocatoria corresponde a El Pan Nuestro, panadería y confitería artesanal que busca un panadero con experiencia comprobable, responsabilidad y compromiso. Para postularse, se puede enviar el CV por WhatsApp al 3364-332330.

Una oportunidad laboral en Rosario: buscan vigiladores La convocatoria también incluye una búsqueda fuera de San Nicolás. La empresa Segar Seguridad abrió una selección para incorporar personal de vigilancia en Rosario, provincia de Santa Fe.

Los interesados en acceder al puesto de vigilador deben enviar su currículum a cv@segarseguridad.com, colocando en el asunto del correo "Vigilador Zona Rosario".