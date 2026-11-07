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San Nicolás: la DDI localizó a un hombre con pedido de averiguación de paradero

Enzo Gabriel Arce fue localizado por personal de la DDI en la vía pública, sobre calle Rivadavia al 800. Era buscado tras ausentarse de su domicilio en General Rodríguez.

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07 de noviembre de 2026 a las 08:54 a. m.
El hallazgo se produjo luego de que la DDI Moreno-General Rodríguez solicitara colaboración a la DDI San Nicolás en el marco de una investigación por averiguación de paradero.
Foto: El Norte

Enzo Gabriel Arce, de 53 años, quien era intensamente buscado desde el miércoles 4 de noviembre, fue encontrado en la ciudad de San Nicolás. El hombre fue localizado por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) en la vía pública, luego de un operativo desplegado a partir de un pedido de colaboración policial.

Cómo fue el operativo para encontrar al hombre en San Nicolás

El procedimiento se llevó adelante luego de que la DDI Moreno-General Rodríguez solicitara la colaboración de sus pares de San Nicolás, en el marco de una investigación por averiguación de paradero.

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A partir de ese requerimiento, efectivos de la DDI local realizaron distintas recorridas, tareas investigativas y trabajos de campo en la ciudad, hasta lograr establecer el paradero de Arce.

Finalmente, el hombre fue encontrado en la vía pública, sobre calle Rivadavia al 800. Una vez concretada su localización, el personal policial de Moreno-General Rodríguez quedó a cargo de las actuaciones y realizó las diligencias correspondientes.

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Dónde vivía Enzo Gabriel Arce y cuándo fue visto por última vez

Arce tiene domicilio en el barrio Güemes, de la localidad de General Rodríguez. De acuerdo con la denuncia presentada por la mujer con la que convive, el hombre salió de su vivienda el miércoles 4 de noviembre, alrededor de las 5:00.

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Según el relato aportado en la investigación, manifestó que se dirigía al Hospital de Diversidades Torres, ubicado en Luján, donde tenía previsto asistir a un turno médico.

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La intervención de la DDI tras la averiguación de paradero

La búsqueda se había iniciado a partir de la denuncia por su desaparición y motivó la intervención de distintas dependencias policiales para establecer dónde se encontraba.

La colaboración entre la DDI Moreno-General Rodríguez y la DDI San Nicolás permitió dar con el hombre en pocas horas de trabajo investigativo. Tras el hallazgo, las actuaciones quedaron en manos de la dependencia policial que había solicitado la colaboración.

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