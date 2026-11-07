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San Pedro: Crecida del río, alertan por la aparición de serpientes en zonas urbanas y difunden teléfonos de emergencia

El avance del agua desplaza animales silvestres hacia sectores habitados de San Pedro. Defensa Civil pidió evitar el contacto y recordó los números para solicitar asistencia.

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07 de noviembre de 2026 a las 08:34 a. m.
Expertos explicaron que este fenómeno responde a una conducta instintiva de supervivencia frente a la pérdida transitoria de sus espacios terrestres habituales.
Foto: Noti San Pedro

La crecida del río y de los arroyos de la región comenzó a generar el desplazamiento de animales silvestres hacia zonas urbanas y periurbanas de la ciudad de San Pedro. Entre las especies que pueden aparecer en sectores habitados se encuentran las serpientes, por lo que las autoridades difundieron recomendaciones preventivas y recordaron los teléfonos para actuar ante un avistaje o una eventual mordedura.

La crecida favorece la aparición de serpientes en zonas urbanas

El avance del agua sobre los ambientes naturales obliga a distintas especies a abandonar temporalmente sus hábitats en busca de terrenos más elevados y refugios seguros. Este comportamiento responde a una reacción instintiva de supervivencia frente a la pérdida de los espacios terrestres que habitualmente utilizan para desplazarse y resguardarse.

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En este contexto, las serpientes pueden ser vistas en patios, terrenos, calles y otros sectores próximos a viviendas, especialmente en zonas ribereñas y áreas cercanas a los cursos de agua.

Desde los organismos especializados explicaron que la presencia de estos reptiles no representa necesariamente un peligro inminente, siempre que se mantengan las precauciones correspondientes y se evite cualquier acercamiento.

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Qué hacer ante la presencia de una serpiente

Ante la posibilidad de encontrar uno de estos ejemplares en la vía pública o dentro de una propiedad privada, las autoridades recomendaron no intentar tocarlo, capturarlo ni manipularlo por cuenta propia.

La indicación es mantener una distancia prudencial y dar aviso a los equipos correspondientes para que puedan intervenir de manera segura. Los intentos de captura pueden generar situaciones de riesgo tanto para las personas como para los propios animales.

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La Municipalidad de San Pedro recordó que los vecinos cuentan con la línea 103, correspondiente a emergencias de Defensa Civil, para comunicar la presencia de serpientes y solicitar asistencia ante este tipo de situaciones.

Cuál es el teléfono de emergencia ante una mordedura

Las autoridades también hicieron hincapié en cómo actuar ante el escenario más delicado: una eventual mordedura de serpiente. En ese caso, la prioridad debe ser recibir atención médica urgente, sin intentar resolver la situación por medios propios.

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Para activar el protocolo sanitario correspondiente, se debe llamar inmediatamente al 107, número destinado a emergencias médicas.

Defensa Civil insistió en la importancia de compartir estas recomendaciones entre familiares, vecinos y allegados, especialmente en los sectores más expuestos a la crecida. La prevención y la comunicación temprana permiten reducir riesgos y facilitar la intervención de los equipos preparados para responder ante estas contingencias.

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