San Pedro: Crecida del río, alertan por la aparición de serpientes en zonas urbanas y difunden teléfonos de emergencia

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El avance del agua desplaza animales silvestres hacia sectores habitados de San Pedro. Defensa Civil pidió evitar el contacto y recordó los números para solicitar asistencia.

07 de noviembre de 2026 a las 08:34 a. m.

07 de noviembre de 2026 a las 08:34 a. m.

La crecida del río y de los arroyos de la región comenzó a generar el desplazamiento de animales silvestres hacia zonas urbanas y periurbanas de la ciudad de San Pedro. Entre las especies que pueden aparecer en sectores habitados se encuentran las serpientes, por lo que las autoridades difundieron recomendaciones preventivas y recordaron los teléfonos para actuar ante un avistaje o una eventual mordedura.

La crecida favorece la aparición de serpientes en zonas urbanas El avance del agua sobre los ambientes naturales obliga a distintas especies a abandonar temporalmente sus hábitats en busca de terrenos más elevados y refugios seguros. Este comportamiento responde a una reacción instintiva de supervivencia frente a la pérdida de los espacios terrestres que habitualmente utilizan para desplazarse y resguardarse.

En este contexto, las serpientes pueden ser vistas en patios, terrenos, calles y otros sectores próximos a viviendas, especialmente en zonas ribereñas y áreas cercanas a los cursos de agua.

Desde los organismos especializados explicaron que la presencia de estos reptiles no representa necesariamente un peligro inminente, siempre que se mantengan las precauciones correspondientes y se evite cualquier acercamiento.

Qué hacer ante la presencia de una serpiente Ante la posibilidad de encontrar uno de estos ejemplares en la vía pública o dentro de una propiedad privada, las autoridades recomendaron no intentar tocarlo, capturarlo ni manipularlo por cuenta propia.

La indicación es mantener una distancia prudencial y dar aviso a los equipos correspondientes para que puedan intervenir de manera segura. Los intentos de captura pueden generar situaciones de riesgo tanto para las personas como para los propios animales.

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La Municipalidad de San Pedro recordó que los vecinos cuentan con la línea 103, correspondiente a emergencias de Defensa Civil, para comunicar la presencia de serpientes y solicitar asistencia ante este tipo de situaciones.

Cuál es el teléfono de emergencia ante una mordedura Las autoridades también hicieron hincapié en cómo actuar ante el escenario más delicado: una eventual mordedura de serpiente. En ese caso, la prioridad debe ser recibir atención médica urgente, sin intentar resolver la situación por medios propios.

Para activar el protocolo sanitario correspondiente, se debe llamar inmediatamente al 107, número destinado a emergencias médicas.