Arrancan seis días sin bancos en la provincia: el cronograma completo y qué se puede hacer igual

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La atención presencial se interrumpe desde hoy por el Día del Bancario y los feriados por la visita papal. En territorio bonaerense se retoma el jueves 12.

06 de noviembre de 2026 a las 10:56 a. m.

Fuente: LAOPINION PLAY · 06 de noviembre de 2026 a las 10:56 a. m.

Las sucursales bancarias de la provincia de Buenos Aires permanecerán cerradas durante seis días consecutivos, desde este viernes 6 hasta el miércoles 11 inclusive. La secuencia combina el Día del Trabajador Bancario, el fin de semana y los feriados dispuestos con motivo de la visita del papa León XIV.

En el resto del país la interrupción será de cinco días y la atención se retomará el miércoles 11. En territorio bonaerense, en cambio, los bancos volverán a abrir recién el jueves 12.

El cronograma, día por día Viernes 6. No hay atención en todo el país por el Día del Trabajador Bancario, una fecha que conmemora la fundación de la Asociación Bancaria, el 6 de noviembre de 1924, y que el convenio colectivo del sector equipara a un feriado nacional.

Sábado 7 y domingo 8. Fin de semana.

Lunes 9. Feriado nacional dispuesto por el Decreto 1103/2026 con motivo de la visita oficial del pontífice.

Martes 10. El feriado general alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y a Córdoba, pero para el sistema financiero el alcance es nacional: el Banco Central dispuso un feriado bancario para todo el territorio mediante la Comunicación “A” 8487/2026.

Miércoles 11. Acá se produce la diferencia. El artículo 4 del Decreto 1103/2026 establece un feriado exclusivo para la provincia de Buenos Aires, vinculado a las actividades del Papa, entre ellas la misa prevista en la Basílica de Luján. En el resto del país las sucursales retoman la atención normal.

Jueves 12. Vuelve la atención presencial en territorio bonaerense.

Qué operaciones siguen funcionando La interrupción afecta a la atención presencial en sucursales, no al conjunto del sistema. Siguen disponibles el home banking y las aplicaciones de las entidades, los cajeros automáticos, las terminales de autoservicio, las billeteras virtuales y los pagos con tarjeta de débito y crédito.

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Las transferencias inmediatas continúan operando, aunque conviene tener presente que las acreditaciones que requieren intervención del sistema bancario tradicional pueden demorarse hasta la reapertura.

La cuestión de los vencimientos Es la duda más frecuente en estos casos y la respuesta no es uniforme: cada entidad o prestador define su propio criterio.

La regla general establece que cuando un vencimiento cae en día inhábil bancario se traslada al siguiente día hábil. Pero en la práctica, distintas instituciones vienen anunciando reprogramaciones puntuales. Conviene verificar cada caso: colegios, servicios, impuestos y cuotas suelen comunicar los nuevos plazos por sus canales propios.

El dato que generó debate La fecha incorporó este año un elemento adicional de discusión pública. Por el Día del Bancario, el gremio obtuvo para sus afiliados un bono que supera los dos millones de pesos, una cifra que circuló ampliamente y que reinstaló el debate sobre las condiciones del sector frente al resto de los trabajadores.

La recomendación Para quienes necesiten realizar trámites presenciales —extracciones de montos elevados, gestiones en ventanilla, apertura de cuentas, operaciones con documentación física—, hoy es el último día disponible antes de la seguidilla.



