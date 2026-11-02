Luján se prepara para recibir a León XIV: los peregrinos de Pergamino también estarán presentes

> Luján se prepara para recibir a León XIV: los peregrinos de Pergamino también estarán presentes

Región

El miércoles 11 de noviembre, a las 10:00, el Pontífice celebrará una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Desde Pergamino partirán varios colectivos con fieles que desean participar de este encuentro de fe.

La llegada del papa León XIV a la Argentina tendrá en Luján uno de sus momentos más significativos. Allí, bajo la mirada de la Virgen María, patrona de la Argentina, miles de fieles se congregarán para compartir una celebración que promete convertirse en una de las postales más conmovedoras de esta visita pastoral: la misa que el Santo Padre presidirá el miércoles 11 de noviembre, a las 10:00, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La convocatoria también tendrá una importante representación de Pergamino. Luján es uno de los destinos elegidos por numerosos vecinos de nuestra ciudad para participar de este encuentro con el Pontífice. Serán varios los colectivos que partirán desde Pergamino para trasladar a los fieles que desean vivir de cerca esta celebración, mientras que otros pergaminenses se sumarán como voluntarios y prestarán colaboración en las distintas tareas previstas para recibir y acompañar a los peregrinos.

Para muchos, será mucho más que asistir a una misa. La posibilidad de encontrarse con León XIV, compartir la oración junto a miles de personas y celebrar la fe en uno de los principales santuarios marianos del país representa una experiencia espiritual de profundo significado. En ese marco, la presencia de la comunidad pergaminense también expresará el deseo de acompañar este acontecimiento histórico para la Iglesia y para la Argentina.

Una celebración multitudinaria bajo la mirada de la Virgen La Basílica de Luján será el corazón de la jornada. Frente al templo se instalará el altar principal, donde se desarrollará la celebración eucarística y estarán ubicados invitados especiales provenientes de distintas iglesias y barrios de la Argentina.

El recorrido del Papa también tendrá un lugar central en la organización. El Papamóvil circulará por la avenida Nuestra Señora de Luján, desde el sector del tótem de ingreso a la ciudad hasta la Basílica, en un trayecto que permitirá a los peregrinos acompañar su llegada.

En tanto, el Parque San Martín contará con un escenario de grandes dimensiones y servicios gastronómicos, con el propósito de ampliar la capacidad de recepción y ofrecer espacios para quienes se acerquen a participar de la convocatoria.

La expectativa es recibir a una multitud de fieles que llegará desde distintos puntos del país para compartir una jornada de oración, encuentro y comunión eclesial.

Trenes y colectivos: cómo será el operativo de transporte La organización de semejante convocatoria requerirá un importante despliegue logístico que comenzará el martes 10 de noviembre, a las 16:00, cuando se habiliten los accesos al parque de Luján para comenzar a recibir a los peregrinos.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, brindó detalles sobre el dispositivo y recomendó priorizar el transporte ferroviario para evitar una mayor concentración de vehículos en los alrededores de la ciudad.

En ese sentido, se reforzarán y multiplicarán las frecuencias de los trenes que conectan Buenos Aires con Mercedes. La alternativa permitirá que quienes viajen en automóviles particulares puedan dejar sus vehículos en esa localidad y completar el recorrido hasta Luján utilizando el ferrocarril.

También estará disponible el servicio de la línea San Martín, que parte de Retiro y llega hasta Open Door. Desde esa estación, los pasajeros deberán continuar a pie durante aproximadamente 25 a 30 cuadras, en una caminata estimada de media hora.

Seguí leyendo Región Bomberos de San Pedro participarán del operativo especial por la visita del Papa León XIV a Luján

Para quienes se trasladen en vehículos particulares o colectivos, se habilitarán estacionamientos en distintos puntos de las rutas de acceso, ubicados a una distancia aproximada de entre cuatro y cinco kilómetros de la Basílica. Los espacios estarán distribuidos sobre las rutas 7, 5, 47 y 192, además de sectores de Open Door, Jáuregui, Cortines y Colonia Cabred.

Desde esos lugares, los peregrinos deberán completar el último tramo caminando. Esta modalidad también comprenderá a los micros y colectivos que transporten contingentes desde diferentes ciudades, entre ellos los que partirán desde Pergamino.

Más de 85 postas de cuidado para acompañar a los peregrinos La asistencia sanitaria será otro de los aspectos fundamentales del operativo. Frente a la magnitud de la convocatoria y la cantidad de personas que llegarán desde distintos puntos del país, se dispondrá una amplia red de atención y acompañamiento a lo largo de los recorridos.

De acuerdo con lo informado por el ministro de Seguridad, habrá más de 85 postas de cuidado y puestos sanitarios distribuidos aproximadamente cada kilómetro. En total, se instalarán más de 51 centros de atención, además de hospitales intermedios en diferentes sectores del trayecto.

El objetivo será garantizar asistencia ante cualquier eventualidad y brindar acompañamiento a quienes realicen caminatas para llegar hasta el santuario.

Seguí leyendo País Noviembre y una extensa pausa bancaria: habrá al menos seis días sin atención

La organización contempla así no solamente la recepción de los fieles en el lugar de la celebración, sino también las necesidades de quienes deberán recorrer varios kilómetros desde los estacionamientos y las estaciones ferroviarias.

Una peregrinación de fe que también tendrá presencia pergaminense Mientras Luján se prepara para recibir al Santo Padre, en Pergamino también crece la expectativa por participar de esta convocatoria. Los colectivos que trasladarán a los fieles y la colaboración de voluntarios de nuestra ciudad serán parte de una movilización que excederá las distancias geográficas para expresar una misma pertenencia: la de una comunidad que desea encontrarse en la oración.

La celebración del miércoles 11 tendrá como escenario uno de los santuarios más queridos por los argentinos. Allí, ante la imagen de Nuestra Señora de Luján, León XIV compartirá la Eucaristía con miles de personas que llegarán con sus propias historias, intenciones y esperanzas.