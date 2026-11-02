> Bomberos de San Pedro participarán del operativo especial por la visita del Papa León XIV a Luján

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Unos 20 efectivos sampedrinos colaborarán con el dispositivo de prevención y seguridad entre el lunes 9 y el miércoles 11. Tendrán un puesto sobre la Ruta 7.

Bomberos Voluntarios de San Pedro formarán parte del operativo especial de prevención y seguridad que se desplegará en Luján y sus principales accesos por la visita del Papa León XIV a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La delegación local aportará alrededor de 20 efectivos que trabajarán en turnos de 12 horas.

Bomberos de San Pedro se suman al operativo en Luján El jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de San Pedro, Edgardo Epelde, explicó en diálogo con el programa Equipo de Radio que la institución participará en representación de la región, colaborando con los servidores públicos de Luján durante las jornadas de mayor concurrencia.

"Vamos a participar por parte de la región colaborando con Bomberos de Luján en el operativo de prevención. Aproximadamente vamos a ir 20 bomberos en turnos de 12 horas en un puesto de prevención", detalló.

El dispositivo se desarrollará desde el lunes 9 hasta el miércoles 11 y contempla un importante despliegue de recursos humanos y materiales para responder ante posibles emergencias, tanto en las inmediaciones de la Basílica como en las rutas de acceso a la ciudad.

El puesto de prevención estará sobre la Ruta 7 La dotación sampedrina tendrá asignado un puesto de trabajo en cercanías de San Andrés de Giles, sobre la Ruta 7, uno de los corredores estratégicos para el desplazamiento de peregrinos y delegaciones que llegarán desde distintos puntos del país.

Según precisó Epelde, el equipamiento previsto para ese sector incluirá autobomba, ambulancia, camión cisterna y unidades forestales. San Pedro aportará uno de sus vehículos para reforzar la cobertura preventiva.

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El jefe del cuerpo activo también explicó que Bomberos de Luján deberá reorganizar temporalmente su funcionamiento habitual, debido a la cercanía del cuartel central con la Basílica. Por ese motivo, el servicio se distribuirá en diez puestos ubicados en distintos sectores de la ciudad y zonas aledañas, con el objetivo de garantizar la atención de incendios y otros incidentes durante el operativo.

En tanto, Epelde llevó tranquilidad a los vecinos de San Pedro al aclarar que la participación en el dispositivo no dejará desprotegida a la ciudad: el resto del personal y de las unidades permanecerá en el cuartel local para responder ante cualquier emergencia.

Cortes de rutas y llegada de peregrinos por la visita papal Las previsiones de las autoridades anticipan un importante movimiento vehicular durante los días previos a la visita. De acuerdo con la información logística compartida por Epelde, se espera la llegada de unos 30 colectivos provenientes de Mendoza durante el sábado y entre 20 y 25 unidades desde La Plata el domingo.

Frente a ese escenario, el operativo contempla restricciones en la circulación. Según indicó el jefe de Bomberos, el lunes a las 12 se realizarán cortes en las rutas 5 y 7, a la altura de la Ruta 41, como parte del esquema de ordenamiento del tránsito.