Carmen de Areco: momentos de terror en un campo por un violento asalto

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Región

La banda sorprendió a una pareja en su campo, los redujo con violencia y se llevó dinero, pertenencias y una Ford Ranger. El vehículo fue encontrado horas después.

01 de noviembre de 2026 a las 10:25 a. m.

01 de noviembre de 2026 a las 10:25 a. m.

Un violento asalto se registró en un establecimiento rural de Carmen de Areco, donde tres delincuentes encapuchados irrumpieron en la vivienda de una pareja y la mantuvieron bajo su control mientras revisaban cada ambiente en busca de dinero y objetos de valor. Las víctimas no sufrieron lesiones físicas, pero atravesaron momentos de extrema tensión.

Un grupo comando irrumpió en una vivienda rural Las víctimas fueron identificadas como Moira Brandán, reconocida médica veterinaria, y su pareja, Sebastián Márquez, quienes se encontraban en su propiedad cuando fueron sorprendidos por los tres asaltantes.

Según trascendió, los delincuentes actuaron con el rostro cubierto y redujeron violentamente a la pareja. Una vez que lograron controlar la situación, comenzaron a recorrer los distintos ambientes de la vivienda para buscar dinero y elementos de valor.

Los asaltantes permanecieron durante un tiempo en el lugar y se apoderaron de diferentes pertenencias, además de armas de fuego que había en la propiedad.

Robaron una Ford Ranger y la abandonaron en un camino rural Entre los elementos sustraídos se encontraba una camioneta Ford Ranger Limited blanca, propiedad de Brandán, quien además desarrolla su actividad profesional en un local veterinario de Capitán Sarmiento.

Antes de escapar, los delincuentes le manifestaron a la pareja que dejarían el vehículo abandonado en algún camino de la zona. Esa advertencia se concretó horas más tarde, cuando la Policía logró localizar la camioneta en un camino rural de Carmen de Areco.

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Tras recibir la denuncia, se desplegó un importante operativo policial para intentar dar con los responsables y recuperar los elementos robados. Finalmente, el rodado fue encontrado, aunque no trascendieron detalles sobre el resto de las pertenencias sustraídas.

El impacto emocional que dejan los violentos robos en el campo Si bien Brandán y Márquez no sufrieron heridas físicas, el episodio dejó consecuencias emocionales difíciles de dimensionar. La violencia ejercida durante el asalto y la situación de indefensión que atravesaron representan un impacto que va mucho más allá de las pérdidas materiales.

El hecho vuelve a poner en primer plano la preocupación por los delitos que tienen como escenario a establecimientos rurales de la región, donde las distancias y el aislamiento pueden convertirse en factores que agravan la vulnerabilidad de quienes viven y trabajan en el campo.