San Pedro: Hallaron un cuerpo sin vida en el río Paraná, a la altura de Vuelta de Obligado

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Prefectura Naval y Policía Científica trabajan en el lugar. La persona fallecida aún no fue identificada y se investiga si estaría vinculada con un accidente ocurrido aguas arriba.

26 de octubre de 2026 a las 08:22 a. m.

26 de octubre de 2026 a las 08:22 a. m.

Un cuerpo sin vida fue hallado en la costa del río Paraná, a la altura de Vuelta de Obligado, en jurisdicción de San Pedro, en un sector ubicado en el kilómetro 295 de la hidrovía. Intervienen Prefectura Naval Argentina y Policía Científica, mientras la Justicia busca establecer la identidad de la víctima y las circunstancias del fallecimiento.

Prefectura Naval interviene en el hallazgo en el río Paraná Tras el hallazgo, personal de Prefectura Naval Argentina inició las actuaciones correspondientes en la zona, a la espera de las diligencias periciales para avanzar en la investigación.

El procedimiento se desarrolla en la costa del río, a la altura de Vuelta de Obligado, donde se dispusieron las medidas necesarias para preservar el lugar y reunir elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

Policía Científica realizará las pericias y la autopsia Policía Científica está abocada a las tareas periciales y al traslado del cuerpo a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.

Estos estudios serán fundamentales para determinar las causas de la muerte y aportar información que permita avanzar en la identificación de la persona fallecida.

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Hasta el momento, no trascendieron datos que permitan establecer de quién se trata.

La Fiscalía 7 investiga si hubo un accidente aguas arriba La causa quedó a cargo de la Fiscalía N.º 7, encabezada por la fiscal María del Valle Viviani, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Entre las hipótesis que se analizan, no se descarta que el cuerpo corresponda a una persona que habría sufrido un accidente aguas arriba del lugar del hallazgo. Por el momento, esa posibilidad no fue confirmada oficialmente.