Arrecifes: accidente en la curva de Todd, un motociclista resultó herido tras chocar contra un automóvil
El siniestro vial ocurrió este viernes en la zona de la curva de Todd. El conductor de la motocicleta sufrió heridas y fue trasladado al Hospital Municipal Santa Francisca.
Un motociclista mayor de edad resultó herido este viernes tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito con un automóvil en la zona de la curva de Todd, partido de Arrecifes. Como consecuencia del impacto, el hombre debió ser trasladado al Hospital Municipal Santa Francisca para recibir atención médica. Personal policial intervino en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.
Cómo ocurrió el accidente en la curva de Todd
El hecho se registró durante la jornada del viernes, cuando, por causas que todavía se tratan de establecer, colisionaron un automóvil y una motocicleta en inmediaciones de la curva de Todd.
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El impacto fue de consideración y afectó al conductor del rodado menor, quien sufrió heridas que motivaron su traslado a un centro de salud. Hasta el momento, no trascendieron detalles precisos sobre la mecánica del choque ni sobre las circunstancias que derivaron en la colisión.
El motociclista fue trasladado al Hospital Santa Francisca
A raíz de las lesiones sufridas, el hombre que circulaba en la motocicleta fue asistido y trasladado al Hospital Municipal Santa Francisca, donde quedó bajo atención médica.
No se difundió información oficial sobre la gravedad de las heridas ni sobre la evolución de su estado de salud. Tampoco se dieron a conocer otros datos personales del motociclista.
Intervino la Policía para realizar las actuaciones
En el lugar del accidente trabajó personal policial, que intervino en el procedimiento y llevó adelante las actuaciones correspondientes para documentar lo ocurrido.
Las causas del siniestro permanecen bajo análisis y se busca determinar cómo se produjo la colisión entre ambos vehículos. Por el momento, no se informaron mayores precisiones sobre las circunstancias previas al impacto ni sobre eventuales responsabilidades.