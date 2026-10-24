Basquetbol: El Tricolor de Arrecifes perdió otra vez y no podrá salir del fondo de la tabla de posiciones

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El equipo de Arrecifes cayó 78-66 ante Sportivo Rojas por la novena fecha del Clausura de la Asociación Pergaminense de Básquet y ya no podrá abandonar el fondo de la tabla.

Ricardo Gutiérrez de Arrecifes sufrió una nueva derrota en el Torneo Clausura de primera división de la Asociación Pergaminense de Básquet. Como visitante, perdió 78-66 frente a Sportivo Rojas y acumuló su séptima caída consecutiva, por lo que ya no tiene posibilidades de salir del último lugar de la Zona B antes del cierre de la fase de grupos.

Ricardo Gutiérrez mostró una mejoría pese a la derrota ante Sportivo Rojas El conjunto dirigido por Alejandro Orlando continúa sin poder ganar en el certamen, aunque el rendimiento empieza a mostrar señales de recuperación en comparación con las primeras presentaciones. En Rojas, el Tricolor perdió por 12 puntos, una diferencia considerablemente menor a la que había sufrido frente al mismo rival en la primera ronda.

En aquella oportunidad, Sportivo se impuso por 94-63 en Arrecifes, con una ventaja de 31 puntos. Esta vez, Ricardo Gutiérrez logró ofrecer mayor resistencia y dejó una imagen más competitiva, en sintonía con lo ocurrido en la fecha anterior ante Gimnasia.

La renovación profunda del plantel y la ausencia de su formación titular habitual aparecen entre las dificultades que marcaron el inicio de la campaña. Pese a los resultados adversos, el equipo busca consolidar una evolución en su juego de cara a la etapa decisiva del torneo.

El Tricolor no podrá salir del último puesto de la Zona B Con una fecha por disputarse en la fase de grupos, Ricardo Gutiérrez ya tiene asegurado el último lugar de la Zona B. Por esa razón, deberá afrontar los repechajes para intentar conseguir un lugar en los cuartos de final del Clausura.

Su rival saldrá de la Zona A y será el equipo que termine en la cuarta posición, un puesto que todavía se disputan Comunicaciones y Juventud. El cruce será determinante para las aspiraciones del representante de Arrecifes de continuar en competencia.

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Aunque el panorama es complicado, el equipo todavía tiene la posibilidad de cerrar la fase regular con una victoria y llegar al repechaje con mejores sensaciones.

Ricardo Gutiérrez recibirá a Sirio Libanés en la última fecha En la décima y última jornada de la fase de grupos, Ricardo Gutiérrez jugará en el estadio Chopo Montardit frente a Sirio Libanés, con la intención de conseguir su primer triunfo en el campeonato.

El antecedente inmediato alimenta la expectativa: en el partido de ida disputado en Pergamino, el conjunto de Arrecifes cayó por 79-69, por lo que buscará achicar esa diferencia y, sobre todo, cortar la racha negativa.