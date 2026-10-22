San Pedro: Una alumna de 12 años fue atacada cuando iba a la Escuela Normal

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Tres estudiantes fueron perseguidas e insultadas mientras caminaban hacia el establecimiento educativo. Una de ellas fue tirada al suelo y golpeada; la familia realizó la denuncia.

Una violenta agresión tuvo lugar este martes, cerca de las 13:00, en inmediaciones de las calles Güemes e Ituzaingó, en San Pedro. Tres alumnas de 12 años que se dirigían a la Escuela Normal para cursar el turno tarde fueron abordadas por una persona que, según el relato de una de las madres, las insultó, amenazó y atacó físicamente a una de ellas.

Cómo fue la agresión a las alumnas en San Pedro De acuerdo con el testimonio de María, madre de una de las estudiantes, las chicas caminaban hacia la escuela cuando advirtieron la presencia de una persona que comenzó a seguirlas. La mujer relató que, durante el trayecto, recibieron insultos y amenazas, mientras intentaban continuar su camino para llegar al establecimiento.

La situación se agravó cuando una de las menores se detuvo para atarse los cordones. Según contó su madre, la persona la amenazó y luego se alejó momentáneamente hacia la zona de los consultorios de salud mental, sobre calle Ituzaingó.

Sin embargo, siempre de acuerdo con la reconstrucción de la familia, regresó corriendo desde atrás, tomó a una de las adolescentes del cabello, la arrojó al suelo y comenzó a patearla.

La intervención de la escuela y la atención médica de la menor Ante el ataque, las otras dos estudiantes buscaron ayuda en las inmediaciones. Una de ellas salió corriendo para pedir auxilio, mientras la otra permaneció cerca sin poder acercarse por temor a sufrir una agresión.

La intervención de una profesora y del secretario de la Escuela Normal permitió resguardar a las tres alumnas dentro del establecimiento. Desde allí, las autoridades escolares se comunicaron con las familias para informar lo ocurrido.

La madre de una de las chicas explicó que las menores atravesaron una fuerte crisis emocional después del episodio. Posteriormente, la familia de la estudiante golpeada la trasladó al hospital para que recibiera atención médica y se evaluaran las lesiones.

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Según el testimonio, las actuaciones se extendieron durante varias horas, desde el momento de la agresión hasta la tarde, cuando los familiares finalizaron los trámites correspondientes.

La denuncia policial para identificar a la persona señalada Tras el llamado de las autoridades escolares, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires acudieron al lugar e iniciaron las actuaciones para identificar a la persona señalada como responsable de la agresión.

La familia se presentó en la comisaría para radicar la denuncia y prestar declaración sobre lo sucedido. Según manifestó la madre, además de la violencia física, las adolescentes habían recibido amenazas verbales durante el recorrido hacia la escuela.

La mujer también señaló que existirían antecedentes de episodios similares atribuidos a la persona denunciada, aunque esa información no fue confirmada oficialmente.