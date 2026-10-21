San Pedro prepara la primera etapa de señalética inclusiva para las escuelas

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La iniciativa busca incorporar señalética inclusiva en todos los establecimientos educativos del distrito. La primera etapa ya está lista para su impresión y colocación.

El Municipio de San Pedro y las autoridades educativas del distrito avanzan en la implementación de señalética accesible en las instituciones educativas, una iniciativa que apunta a construir entornos escolares más inclusivos y facilitar la orientación dentro de los establecimientos. El proyecto se desarrolla de manera articulada con representantes del nodo San Pedro de Familias TEA.

Avanza la primera etapa de la señalética inclusiva en las escuelas El director de Educación, Alan Ocampo, y la jefa distrital de Educación, Lorena López, mantuvieron un nuevo encuentro con representantes del nodo San Pedro de Familias TEA para continuar con la planificación y coordinación de la propuesta, que contempla la colocación de señalética inclusiva en todos los establecimientos educativos del distrito.

Durante la reunión, las partes confirmaron que la primera etapa del proyecto ya se encuentra lista para avanzar con la impresión de los materiales y su posterior colocación. Este paso representa un avance concreto en la implementación de la iniciativa y permite comenzar a proyectar su llegada a las instituciones educativas.

La propuesta busca incorporar recursos visuales que contribuyan a mejorar la accesibilidad dentro de los espacios escolares. La señalética constituye una herramienta para facilitar la identificación de sectores y la orientación de quienes transitan por las instituciones, con el objetivo de favorecer ambientes más comprensibles y accesibles para la comunidad educativa.

Familias TEA y autoridades educativas coordinan los próximos pasos El trabajo conjunto con el nodo San Pedro de Familias TEA forma parte de la articulación entre las organizaciones vinculadas a la temática y las áreas responsables de la educación en el distrito. La participación de estos espacios permite acompañar el desarrollo de iniciativas destinadas a promover una mayor inclusión en el ámbito escolar.

En ese marco, durante el encuentro también se abordó la continuidad del proyecto y la organización de las próximas etapas. Mientras la primera fase se prepara para la impresión y colocación de la señalética, las etapas siguientes permanecen sujetas a un proceso de confirmación administrativa y técnica.

Estos procedimientos son necesarios para avanzar con la planificación de las intervenciones previstas y coordinar su implementación en los distintos establecimientos educativos. De esta manera, las autoridades y los representantes de Familias TEA continúan trabajando para dar continuidad a una propuesta que busca extenderse a todo el distrito.

El objetivo es garantizar escuelas más inclusivas y accesibles en San Pedro La iniciativa se enmarca en el objetivo de generar condiciones que favorezcan la inclusión y la accesibilidad en los espacios educativos. La incorporación de señalética accesible apunta a que las escuelas cuenten con recursos que faciliten el reconocimiento de los espacios y contribuyan a mejorar la experiencia cotidiana de estudiantes, docentes, auxiliares, familias y demás integrantes de la comunidad.

La accesibilidad en las instituciones educativas comprende diferentes aspectos del entorno y requiere acciones que contemplen las necesidades de quienes utilizan esos espacios. En ese sentido, la señalética inclusiva representa una herramienta concreta para acompañar la construcción de ámbitos escolares más organizados y accesibles.

Desde el Municipio y las autoridades educativas destacaron la importancia de sostener el trabajo articulado para avanzar con las etapas previstas. La continuidad de la iniciativa dependerá de la finalización de los procedimientos administrativos y técnicos correspondientes, mientras la primera fase ya se encuentra preparada para su impresión y colocación.