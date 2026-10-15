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San Pedro: los municipales acordaron un aumento del 14% y la devolución de los descuentos por los paros

El acuerdo entre el Ejecutivo y los gremios establece una suba salarial en dos tramos y el reintegro de los descuentos el viernes 16 de octubre. La paritaria continuará en diciembre.

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15 de octubre de 2026 a las 08:48 a. m.
El entendimiento se concretó durante una reunión de la Mesa de Relaciones Laborales, desarrollada en la Municipalidad, con la participación de funcionarios del Ejecutivo y representantes de ATE, UPCN y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).
Foto: eldiariodesanpedro.com.ar

El Gobierno municipal de San Pedro y los gremios que representan a los trabajadores municipales alcanzaron un acuerdo salarial que contempla un aumento del 14% en dos etapas y la devolución de los importes descontados por los recientes paros. El entendimiento se logró tras una negociación entre el Ejecutivo, ATE, UPCN y el Sindicato de Trabajadores Municipales.

Cómo se aplicará el aumento salarial del 14% en San Pedro

Según lo establecido en el acta de la Mesa de Relaciones Laborales, la recomposición salarial se distribuirá en dos tramos. El primero será del 8%, correspondiente a los haberes de octubre, que se cobrarán en noviembre. El segundo consistirá en un 6% adicional sobre los salarios de noviembre, que se abonarán en diciembre.

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La negociación comenzó con una propuesta del Ejecutivo municipal de otorgar un incremento del 10%, que fue rechazada por las tres organizaciones sindicales por considerarla insuficiente.

En el transcurso de las conversaciones, ATE y UPCN solicitaron una suba del 14%, mientras que el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) reclamó un aumento del 30%, distribuido en partes iguales entre octubre y noviembre.

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Después de un cuarto intermedio, el Gobierno local aceptó la propuesta del 14%, lo que permitió destrabar la negociación y alcanzar un entendimiento entre las partes.

Devolverán los descuentos aplicados por los paros municipales

Otro de los puntos centrales del acuerdo fue el reintegro de los importes descontados a los empleados municipales que participaron de las recientes medidas de fuerza.

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Los sindicatos reclamaron la devolución de esas sumas y dejaron constancia en el acta de que reconocían la procedencia y legalidad de los descuentos realizados por el Ejecutivo. Finalmente, las autoridades municipales accedieron al pedido y confirmaron que el dinero será reintegrado el viernes 16 de octubre.

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En representación del Gobierno local participaron el secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo; la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela; y el subsecretario Legal y Técnico, Daniel H. Porta.

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El entendimiento salarial y la devolución de los descuentos forman parte de los principales puntos acordados durante la reunión, que reunió a funcionarios municipales y representantes de las tres organizaciones gremiales.

Cuándo volverán a reunirse los gremios y el Ejecutivo

El acuerdo también establece la continuidad de las negociaciones salariales durante el último tramo de 2026. Para ello, las partes fijaron una nueva reunión paritaria para el 14 de diciembre a las 13:30, cuando volverán a analizar los indicadores económicos y la evolución de los salarios.

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De esta manera, el entendimiento alcanzado no implica el cierre de la paritaria municipal correspondiente a 2026, sino que deja abierta la posibilidad de revisar la situación salarial en diciembre.

La próxima instancia de negociación será clave para evaluar el escenario económico y definir los pasos a seguir en la discusión entre el Gobierno de San Pedro y los representantes de los trabajadores municipales.

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